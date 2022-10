F1 Manager lanzó un comunicado, asustó a varios y se retractó

Idas, vueltas y malos comunicados pusieron muy nerviosos a los amantes de F1 Manager 2022 de Frontier Developers. Uno de los juegos que sorprendió por su calidad recibió el anuncio de que no tendrían más actualizaciones.

¿Qué pasó?

El community manager del estudio publicó que la próxima actualización del título será la última. Además, agregó que lo que viene después serán solo parches para corregir detalles pero que no mejorarán la jugabilidad. Según dijo, la próxima actualización sí tiene en cuenta el feedback de los usuarios. Pero al mismo tiempo, asegura que otras sugerencias quedarán para nuevos títulos de la saga.

Obviamente, la noticia no le gustó a la comunidad, que comenzó a bombardear las redes con sus quejas. Aseguran que el juego no logró todo su potencial y que hay cosas que arreglar. Para colmo, el título tiene apenas un par de meses en el mercado, lo que representa dos actualizaciones incluso antes de que termine la temporada oficial de la F1.

Y sin embargo…

La cosa no era tan así. Desde Frontier Developers, aseguraron que el comunicado no fue del todo exacto. Ahora confirmaron que seguirán dando soporte con varias actualizaciones. Entre los puntos a modificar, se incluirán los cálculos del ERT y el consumo de combustible durante las clasificaciones. Según explicaron, lo que quisieron decir en el comunicado original es que no habrá nuevas modificaciones significativas a la jugabilidad.

F1 Manager 2022 de Frontier Developers

Pone al jugador en la piel del director de alguno de los equipos. Es su responsabilidad gestionar todas las decisiones dentro y fuera de la pista, desde el diseño del coche, pasando por los objetivos de los patrocinadores y concluyendo en las estrategias de carrera. Una de las particularidades del juego es que se cuenta con todos los pilotos de F1, pero también están disponibles los de Formula 2 y 3.