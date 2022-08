Esta semana pasaron algunas cosas muy interesantes. Primero MultiVersus de Player First Games tiene Beta Abierta y segundo, se confirmó que la nueva temporada de Rick and Morty saldrá el 4 de septiembre.

Pareciera que esas dos noticias no tienen nada en común, pero resulta que esos personajes pasarán a formar parte de los disponibles en el videojuego. Si bien no hay día exacto para que estén activos, ya tenemos una pequeña muestra.

Resulta que el mapa de Rick y Morty, basado en la invasión del capítulo Get Schwifty de la segunda temporada quedó habilitado. Así que bueno, paciencia, algo es algo y a disfrutarlo. Por lo pronto, todo da a entender que los personajes no estarán disponibles antes del 9 de agosto.

¿Qué es MultiVersus?

Multiversus de Player First Games es un juego gratuito de lucha 2 vs 2 en equipos. Se puede elegir entre personajes míticos de Warner Bros y sus franquicias como Batman, Superman, Mujer Maravilla y Harley Quinn de DC; Shaggy de Scooby-Doo; Bugs Bunny y el Demonio de Tasmania de los Looney Tunes; Arya Stark de Games of Thrones; Tom & Jerry; Jake el perro y Finn el humano de Hora de Aventura; Steven Universe y Garnet de Steven Universe; El Gigante de Hierro y un personaje original llamada Reindog.

Cada personaje tendrá poderes y habilidades propios. El jugador deberá descubrirlos y perfeccionar su juego para sacarle el mayor jugo posible a su elección, para convertir el juego en algo no solo competitivo sino también muy divertido.

El juego es gratuito y disponible para PlayStation 5 y PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One y PC con completo soporte de juego cruzado.