Era falsa la web que celebraba los 35 años de Metal Gear

Cuando el jueves nos enteramos que existía una página web conmemorando el 35 aniversario de Metal Gear, prometiendo noticias sobre el futuro de la saga, todos nos emocionamos. Sin embargo, Konami, la empresa creadora y dueña de la saga, confirmó que no era real.

El sitio no tiene ninguna relación con la distribuidora. De hecho, ahora, cuando se ingresa, aparece el mensaje: "Este sitio web fue creado como una broma del día de los inocentes para parodiar a Konami y la subasta del 35º aniversario de Castlevania, y NO está afiliado a Konami, OpenSea o la serie Metal Gear. Nada de lo que aparece en este sitio debe tomarse en serio y no hay NFTs reales a la venta". Previamente, la web asegura que hay easter eggs (secretos ocultos).

Además, el creador del sitio pide a la empresa: "Konami, por favor, no me demandes. En su lugar, por favor, utiliza los recursos que destinarías a contratar abogados para comprar las licencias de las secuencias históricas necesarias para volver a poner MGS2 y MGS3 en las tiendas digitales".

Ahora habrá que ver como sigue la novela. Sin embargo, corren fuertes rumores en la industria que la empresa podría estar reconsiderando revivir algunas de sus sagas míticas, con ediciones digitales y next gen de Castelvania, Silent Hill y, por supuesto Metal Gear.

¿Qué es Metal Gear?

Considerada una de las mejores sagas de la historia de los videojuegos, cuenta la historia de Solid Snake, un agente de la unidad de operaciones especiales FOXHOUND y posteriormente de otros miembros del escuadrón que enfrentan a terroristas. Con el paso de los juegos, el jugador va descubriendo más información sobre la relación de los personajes.