El DLC de Assassin's Creed Valhalla que nadie esperaba

¡Sí, ahora los vikingos juegan UNO! O por lo menos eso hacen los del videojuego de Ubisoft, Assassin's Creed Valhalla. Esto nace de un acuerdo entre la desarrolladora de videojuegos y Mattel, Inc.

No es la primera vez que estás empresas trabajan en conjunto para llevar el juego de naipes a la pantalla. Previamente, la colaboración entre las compañías llevó a UNO a las tropicales islas de Far Cry 6, así como a las pistas de baile de Just Dance, a la Grecia mitológica en Immortals Fenyx Rising o al mundo de Rayman.

Por si nunca jugaste UNO, se trata de un juego de naipes donde el objetivo es descartar toda la mano, colocando cartas en una pila según su número o color. La diferencia con el modo tradicional es que en este caso se viajará por un tablero, cobrando premios y beneficios. Además habrá cartas especiales solo para este DLC.

Si estás interesado, se puede descargar para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch™, Windows PC exclusivamente en Ubisoft Store y Stadia. El DLC Valhalla también se podrá jugar en PlayStation 5 y Xbox Series X | S a través de la compatibilidad con versiones anteriores.

¿Qué es Assassin's Creed Valhalla?

Es un juego de acción, aventura y sigilo con toques de RPG. El jugador se pone en la piel de Eivor, un invasor vikingo quien dirige a su pueblo desde Noruega en incursiones y batallas en contra del rey Alfredo el Grande y los cuatro reinos medievales de la Inglaterra anglosajona a finales del siglo IX.