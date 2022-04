Dragon Age 4: no dan demasiada información pero 'viene bien'

Bioware, la desarrolladora canadiense, que tiene en su porfolio juegos como Star Wars: Knights of the Old Republic, Baldur's Gate y Mass Effect, realizó una community update para revelar nuevos detalles de los próximos lanzamientos de la saga Dragon Age.

El estudio hizo hincapié en las herramientas utilizadas para el desarrollo, en función de demostrar que no están pasando por los mismos inconvenientes que tuvieron durante la creación de Dragon Age: Inquisition y Mass Effect Andrómeda.

“Al comienzo de este proyecto, se nos ocurrieron algunos principios en los que queríamos basarnos mientras construíamos el juego, y probablemente el más impactante fue tener las herramientas adecuadas que mejor se adaptaran a nuestro juego”, comentó el director técnico del nuevo Dragon Age, Maciej Kurowski. Además, agregó: “creo firmemente que los desarrolladores pueden ser más creativos cuando minimizamos la fricción que encuentran en su trabajo diario”.

Según trascendió, el juego se encuentra cerca de la mitad de su desarrollo y se espera que se publique en 2023, algunos aseguran que será incluso antes de agosto de ese año. Su énfasis estará en la experiencia single player con decisiones que afectarán la historia. Se desconoce las plataformas para las que estarán disponibles, pero se da por descartado que tanto PS5 como Xbox Series X/S tendrán su versión, así como existirá una para PC.

¿Qué es Dragon Age?

Es una saga de videojuegos creados por Bioware. El primero se lanzó con el nombre de Dragon Age: Origins en 2009 al que luego siguió Dragon Age II y posteriormente Dragon Age: Inquisition.