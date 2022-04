Dos muy buenas noticias nos dan desde Epic Games

Desde que Epic Games anunció la existencia de Unreal Engine 5, su nueva propuesta tecnológica para la creación de videojuegos, algunas desarrolladoras presentaron sus nuevos juegos que lo utilizarán. Sin embargo, la empresa no había confirmado el lanzamiento del nuevo motor gráfico.

Sin embargo llegó el día y Epic Games anunció oficialmente Unreal Engine 5 y mostró las mejoras que presenta para los desarrolladores. Además, acompañó el momento con dos ‘juegos’ desarrollados con el motor: City Samples, un proyecto basado en la película The Matrix Awakens donde se construye una ciudad y Lyra, un juego de disparos en primera persona (FPS).

Para alegrar más a los jugadores, minutos después se confirmó que el nuevo desarrollo de la saga Tomb Raider se producirá con este motor. Crystal Dynamics, el desarrollador de la saga, hizo el anuncio y agregó que el objetivo es ofrecer la mejor experiencia al jugador.

En la presentación, el gerente general de la saga Tomb Raider, Dallas Dickinson, si bien confirmó el uso de UE5 para el desarrollo, no dio más detalles del juego porque se halla en las primeras etapas de desarrollo. Esto representa un gran cambio en la franquicia porque su último lanzamiento, Shadow of the Tomb Raider, estaba desarrollado con el motor Foundation, propio de Crystal Dynamics.

En las ultimas semanas, varias empresas confirmaron que estaban trabajando con UE5 para sus nuevos desarrollos. Rooted de Headlight Studio mostró imágenes en las últimas semanas y son varios los estudios Indie que están