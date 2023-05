The Last Case of Benefict Fox de Plot Twist Games era uno de los juegos más esperados de 2023 para Xbox. Sin embargo, los usuarios se encontraron algunos bugs. Aunque no es que sean demasiados, y muchos jugadores así lo aseguran, de cualquier forma se detectaron, por eso los desarrolladores tomaron cartas en el asunto.

El principal de los problemas está relacionado con la función de autoguardado, lo que lleva a que los jugadores se vean en la obligación de grabar constantemente de manera gradual para no perder el avance. Además, este problema lleva a que se pierdan ítems durante el juego, lo que complica el avance.

Por eso, los desarrolladores anunciaron que trabajan en distintos parches para solucionar el problema. El primero ya fue lanzado pero habrá más. Por el momento recomiendan guardar siempre antes de salir mientras se solucionan los bugs.

"Detectives, estamos trabajando en un parche que lanzaremos muy pronto. Gracias a todos por sus mensajes y comentarios. Los estamos leyendo todos", publicaron en su cuenta de Twitter.

De cualquier manera, muchos usuarios se volcaron a las redes sociales no solo para quejarse sino para dar su apoyo a los desarrolladores. Algunos expresaron que el juego está muy pulido, en comparación con otros títulos, y los felicitaron por la calidad general del título.

Esperemos que los parches solucionen el problema. En general, el metroidvania tiene muy buena pinta y resulta entretenido, pero perder el avance por problemas de guardado puede ser muy frustrante.

The Last Case of Benedict Fox de Plot Twist Games

Disponibilidad: desde el 27 de abril

Plataformas: Xbox One, Xbox Series X/S, Cloud Gaming en Xbox Game Pass y PC en PC Game Pass.

Metroidvania en el que Benedict Fox, un autoproclamado detective, explora mentes juntos a su amigo demonio para descubrir los secretos de una mansión.