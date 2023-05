Yuls presenta su disco 'Gema', una joya electropop

Cuando en 2019 Yuls lanzó su disco debut Farly Random, se avizoraban las intenciones de la banda de experimentar y de indagar en distintos géneros musicales. Tres años después, en agosto del 2022, el grupo sacó Gema, un álbum en el que evidencia su esencia experimental pero con sonidos mucho más definidos.

En este nuevo álbum, Yuls presenta ocho temazos que oscilan entre el rock, el pop y la electrónica; acompañados por letras pegajosas y sensibles. "La verdad es que en Farly Random no sabíamos mucho lo que hacíamos. Aprendimos lo que es un estudio, un productor, como componer una canción, las estructuras, etcétera. Fueron primeras composiciones y fuimos probando y haciendo lo que salió. En Gema nos fuimos yendo de a poquito al pop, por gusto y porque también venimos escuchando esta onda del pop electrónico, pero quizás en un futuro hacemos otra cosa. Entre Farly Random y Gema hay un cambio, pero hay algo que continúa", explicó en una entrevista con Ciudadano News Gaspar, cantante y compositor del grupo.

El segundo trabajo discográfico de la banda tiene canciones como Easy Boy, Amigxs o Fronteras, que se destacan por sus estribillos fáciles de recordar y de corear, pero también por su originalidad. Es que no hay muchas agrupaciones a nivel nacional que hagan algo similar a lo que propone Yuls. Peces Raros es, quizás, el grupo que más se parece. "Los re conocemos, nos gustan mucho", dijo sobre el dúo platense Gaspar, quien, de todos modos, comentó:

"Sobre todo escuchamos cosas de afuera. A mi me gusta mucho The Weeknd, el último disco de The Weeknd está muy bueno, pero creo que las influencias van y vienen. Hemos escuchado rock nacional también, todo te ayuda a armar tu personalidad en la composición".

"Con Mauro (guitarrista del grupo), que es con el que componemos, siempre hay ideas, pero pueden venir de un tema actual o de un tema de los 70 o 80. La idea es que todo suene a Yuls", reflexionó.

A pesar de que Gema tenga una estética y un estilo, el cantante del grupo aseguró que no existe una concepto puntual que atraviese todo el álbum. "Básicamente todos los músicos suelen mentir, porque te pueden decir que hay un concepto, y creo que en realidad el concepto es el momento que la banda está pasando en ese momento.

Gema fue como un cambio, buscarle la parte más viva a Yuls, pero son canciones que se compusieron en un rango de tiempo, y el concepto es lo que fuimos atravesando en el momento de la composición", admitió, y añadió: "A veces nos pasa que queremos expresar una emoción o una manera de sentirse y la canción es una excusa nada más".

El más reciente LP de Yuls ya viene sonando en plataformas digitales y también en algunos festivales mendocinos, sin embargo todavía no tuvo su 'presentación oficial'. Por eso, este jueves, la banda se subirá al escenario de la Sala Verde de la Nave UNCuyo (Maza y España de Ciudad) para interpretar las canciones de Gema. "Tenemos un show armado que lo hemos probado al aire libre y sirve. Creo que en un lugar cerrado se va a armar otro show", comentó Gaspar.

El cantante de la agrupación recalcó: "Es más que todo la celebración del disco, una celebración con la gente que ya lo conoce (al álbum) y que le copa. Es nuestro primer show propio desde la salida del disco.

Temeos muchos invitados y nos queremos dar el tiempo de presentarlos, pero hemos armado algo bien conceptual con la escenografía y todo. Va a venir el Exe (Stocco) de los Pasado (Verde), el Sasha (Nazar) de Gauchito (Club), los pibes de Spaghetti (Western), la Magnolia. Hemos armado un repertorio bastante amplio, para tocar también singles que por ahí no entraron al disco".

Sobre el show

Día y hora: jueves a las 20.30 (abre la noche Colo Villegas)

Lugar: Sala Verde de la Nave UNCuyo (Maza y España de Ciudad)

Entradas: $1.000 anticipada y $1.200 en taquilla el día del evento. Se puede comprar en EntradaWeb.