Yeyo De Gregorio fue contundente y contó por qué no volvería a trabajar con Tinelli

Yeyo De Gregorio (29) es un actor que comenzó su carrera en los medios de comunicación de muy chico, recordado por sus papeles tanto en Floricienta como en Casi Ángeles, que fueron producidas por Cris Morena (67). Luego de esos grandes exitosos, estuvo distanciado mucho tiempo de la televisión.

Sin embargo, su regreso al medio se dio gracias al Bailando, programa que fue conducido en el 2023 por Marcelo Tinelli (64). Por más de que haya agradecido la oportunidad laboral, el artista contó que no tuvo una gran experiencia y remarcó que "no volvería a trabajar".

"No, yo como competitivo disfrutaba de la competencia. Me gustaba el entrenarnos para que cada vez salga mejor y que después salga lindo. Pero no sé, yo no soy una persona mediática. Jamás fui mediático. Nunca tuve un problema con nadie y lamentablemente no volvería, porque me encanta el Bailando. Me encanta bailar, disfruté un montón", indicó en una entrevista a Infoabe.

Sobre esta línea, se había especulado que su paso por el programa y su "mala experiencia" había sido producto de una mala relación tanto con Marcelo Tinelli como con Chato Prada, productor del Bailando. Sin embargo, De Gregorio descartó esta diferencia y sostuvo que terminó “bárbaro” tras terminar el ciclo televisivo.

"Pensamos muy distintos, muchas cosas. Casi siempre hablaba con el Chato y la mejor, me parece un tipo divino y entiendo que es su negocio y entiendo que sea así, entonces yo no pude cambiar nada", declaró.

Por lo cual, el actor, sin dar vueltas sobre el tema, expuso que no le gustaba estar "todo el tiempo, en estado en alerta" por miedo a decir algo polémico. "Estar todo el tiempo atajándose y con miedo de que estén a punto de hacer la cama, eso es. Yo no entraba en mi camarín. Tenía miedo de que me inventen algo todo el tiempo. Por eso, por las dudas, me quedaba quietito en el lugar tomando mates en maquillaje", manifestó.

"Estando en ese lugar, nadie podía inventar nada, pero a su vez no le servía. Donde no estoy cómodo, no vuelvo, no vuelvo ni por plata ni por nada, no vuelvo", cerró el ex Casi Ángeles.