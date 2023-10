Un film de terror argentino ganó el premio a Mejor Película en el Festival de Cine de Sitges

El cine argentino se apoderó de la 56ª edición del Festival Internacional de Cine Fantástico de Sitges, donde Cuando acecha la maldad se erigió como la estrella, llevándose a casa el codiciado galardón a la Mejor Película en la Sección Oficial Fantàstic. Bajo la dirección magistral de Demián Rugna, la película sumerge a los espectadores en una trama intrigante protagonizada por Ezequiel Agustín Rodríguez y Demián Salomón.

Cuando acecha la maldad, una historia de dos hermanos que habitan un pueblo rural, donde descubren que un ser monstruoso está por dar a luz a un demonio, tendrá su preestreno en el Festival de Cine de Mar del Plata, el 3 y 4 de noviembre, antes del estreno en las salas de todo el país el 9.

"Sitges es la meca del cine fantástico, ese cine que solemos creer que solo lo pueden hacer en Hollywood", dice Rugna desde Barcelona, donde se realizó la edición del festival y el director pudo levantar el premio, orgullo: "Hicimos una película tremenda, arriesgada y desafiante. El premio de Sitges abraza a todos los realizadores que hacemos género (terror/ciencia ficción) en Argentina, y le pone una frutilla a mi carrera".

La película, con Luis Ziembrowski, Virginia Garófamo, Demián Salomón y Marcelo Michinaux, que transcurre en Argentina, ya se proyectó en 600 cines de Estados Unidos, traducida como When Evil Lurks, con un gran recibimiento que incluyó la presencia de James Cameron, de incógnito en una de las funciones.

Diversidad y oscuridad: un palmarés eclectico

El jurado, integrado por Ana Torrent, Kim Newman, Jérôme Paillard, Alexandra Heller-Nicholas y David C. Fein, destacó la diversidad en su elección de premios. En un sorprendente empate, el filme británico Stopmotion de Robert Morgan recibió un premio especial por su exploración creativa del lado oscuro de la creatividad, mientras que el francés Vermin: La Plaga fue reconocida como una obra poderosa y política en el género de monstruos.

Baloji brillante: mejor director por Omen

Los focos también iluminaron a Baloji, quien se alzó con el título de Mejor Director por su obra maestra Omen. En el tapiz de actuaciones destacadas, Kate Lyn Sheil fue aclamada como la Mejor Actriz por su papel en The Seeding, con una mención especial para Zafreen Zairizal por su destacado papel en Tiger Stripes. En el escenario masculino, Karim Leklou brilló como la Mejor Actuación Masculina por Vincent debe morir.

La pluma aguda de los hermanos Cairnes en Late Night with the Devil fue reconocida con el premio al Mejor Guion, mientras que La Morsure capturó la esencia del mejor encuadre visual y se llevó a casa el galardón a la Mejor Fotografía. El ritmo vibrante de Club Zero le valió el premio a la Mejor Música, creando la partitura perfecta para un festival que celebra lo extraordinario y lo enigmático.

El jurado también quiso reconocer la singularidad cinematográfica de Riddle of Fire, otorgándole una mención especial por su capacidad para alegrar al jurado. Además, Moscas fue elogiada por arrojar luz sobre el lado menos explorado de Buenos Aires, ganándose una mención especial por su valentía en mostrar la fealdad en medio de la belleza argentina.

El Festival de Sitges, en su constante búsqueda de la excelencia en el cine fantástico, ha sellado otro año de éxitos con un palmarés ecléctico que rinde homenaje a la diversidad, la creatividad y la oscuridad que redefine los límites del cine en el género fantástico.