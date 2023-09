The Flash: Ezra Miller tuvo un retoque con CGI en esta parte de su cuerpo

The Flash, dirigida por el cineasta argentino Andy Muschietti (50) y protagonizada por Ezra Miller (30), mostró a reconocidas estrellas luciendo trajes de superhéroes en la pantalla grande. Los fanáticos más observadores se percataron de una modificación realizada en el trasero de Ezra Miller con CGI durante una escena clave en The Flash. Te dejamos toda la información en los siguientes párrafos.

The Flash sirve como un reinicio de la franquicia cinematográfica de DC, siendo el punto de partida para el DC Universe en desarrollo bajo el mando de James Gunn y Peter Safran, los codirectores de DC Studios. Miller regresa a la acción como el icónico Barry Allen, junto a Michael Keaton como Batman, Sasha Calle como Kara Zor-El/Supergirl, Kiersey Clemons como Iris West y Ben Affleck como su versión del vigilante de Gotham.

The Flash hizo uso del CGI en escenas importantes de la cinta, como los viajes por el tiempo del protagonista y las emocionantes peleas. Pero estos no fueron los únicos momentos en los que la película recurrió a los efectos visuales. De acuerdo con un informe de The Direct, nuevas imágenes de un detrás de cámaras de The Flash han revelado que el trasero de Ezra Miller fue modificado con CGI para la cinta.

De acuerdo con lo publicado por @NebsGoodTakes en la red social X, el detrás de cámaras muestra al héroe principal en la escena del puente junto a Wonder Woman de Gal Gadot y Batman de Affleck. No obstante, el trasero de Miller en el detrás de cámaras se ve diferente a lo que muchos recuerdan en la cinta. A partir de las imágenes, es fácil percatarse de que esta parte del traje del “Velocista Escarlata” fue modificada con CGI.

Aunque en un principio parecía que The Flash sería el gran éxito de la taquilla de verano, el largometraje terminó su estadía en cartelera con decepcionantes números y las críticas que obtuvo fueron en su mayoría negativas. Como cualquier entrega de superhéroes en la actualidad, la cinta dependía en gran medida del CGI, aunque al final este elemento fue el más criticado y terminó arrastrando a la película al abismo.