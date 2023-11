Taylor Swift a la Argentina: las claves para entender a la artista del momento

Taylor Alison Swift (33) nació el 13 de diciembre de 1989. Año que con el que tituló a su quinto disco y el más escuchado de su carrera. Su lanzamiento en 2014 la catapultó a una fama sin precedentes, y la regrabación que estrenó hace tan sólo 20 días rompió un nuevo récord: oficialmente la coronó como la artista con más reproducciones en Spotify a nivel global.

"Yo mucho no la entiendo, tampoco por qué genera tanto", decía un colega en la redacción. No es el único que se lo pregunta. El ‘Eras Tour’ es la instantánea de una película que Taylor Swift viene grabando hace más de 15 años, con diez álbumes y cuatro regrabaciones. Una pequeña imagen que cuesta comprender si no es visto en la globalidad de una relación que la cantante gestó con su base de fanáticas hace ya mucho tiempo.

Swift comenzó su carrera con tan sólo 14 años y un premio de poesía en su primaria local, cuando firmó su primer contrato con la compañía discográfica independiente Big Machine Records. En ese entonces, sería la artista más joven que firmara con Sony Music. Y ese récord sería sólo el primero de tantos otros por venir.

Su primer álbum hace honor a su nombre: Taylor Swift. Característicamente country como su lugar de origen. Una familia tradicional, texana y con valores conservadores. Una tendencia que se rompe con los años y el creciente musical. Tal sería el quiebre que se declara como aliada de la comunidad LGBTIQ+ en su sexto disco, Lover. Este disco además tiene la particularidad de ser el primero en pertenecerle legalmente, para después lidiar una batalla legal que llevará años y la obligará a regrabar sus primeros 5 discos bajo el sello Taylor's Version.

Tan sólo unos días atrás, las ‘swifties’ argentinas ocuparon una página central completa en una edición del New York Times y coparon gran parte de la agenda mediática en este país por varios días. ¿El motivo? Un comunicado manifestandose en contra del candidato ultra derechista Javier Milei, que disputará el balotaje presidencial el próximo 19 de noviembre.

Las swifities contra La Libertad Avanza emitieron un comunicado claro: “Milei es Trump, y no podemos no dar batalla después de lo que Taylor hizo para que la derecha no ganara en su país". Ellas se refieren al punto de quiebre que representaron las elecciones de medio término en 2018 en el estado de Tenesse, lugar de origen de la cantante norteamericana.

En ese momento, Swift se mostró en favor del candidato demócrata y contra el ala republicana. Además, llamó a registrarse para ejercer el derecho al voto, que es de caracter no obligatorio en Estados Unidos.El resultado fue que el empadronamiento de los jóvenes en ese estado se duplicó en dos semanas.

Esta es una tendencia que continuaría hasta el 2020, cuando Joe Biden y Donald Trump aspiraban a la presidencia. En esa oportunidad, Taylor regaló a sus fanáticas una instantánea más: hornear galletitas temáticas en favor de Biden mientras esperaba el debate presidencial. Lejos había quedado la cantante políticamente correcta y callada.

Louta abrirá los shows de Taylor Swift en River junto a Sabrina Carpenter

Louta es el confirmado para abrir los conciertos de la cantautora estadounidense. Gran expectativa se está viviendo en los seguidores de Taylor Swift con su llegada a nuestro país.

Louta junto a la actriz y cantante estadounidense Sabrina Carpenter, serán los encargados de abrir los shows de Swift en River. La información fue anunciada por la producción local de los conciertos.

¿Cuándo llega Taylor Swift a la Argentina?

Este jueves comienza la tan ansiada seguidilla de conciertos de Taylor Swift y la gran pregunta es "¿llegó a la Argentina? ¿dónde se aloja?". Como ocurre siempre, los datos sobre su arribo y su estadía son incógnitas. De todas formas, esta vez se filtró cuándo y en dónde aterrizará su avión. Conocé todo sobre la llegada de la cantante estadounidense.

La cantante partirá este miércoles en un avión privado desde Florida, Estados Unidos, y llegó alrededor de las 13 al Aeropuerto Internacional de Ezeiza.