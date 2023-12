Sofia Coppola, con su biopic Priscilla, encabeza las novedades de esta semana

Tres películas renuevan la cartelera de este jueves en los cines del país. El drama biográfico Priscilla, último largometraje de la realizadora Sofia Coppola, encabeza las novedades. Lo siguen film argentino No va más, el diablo no juega a los dados y la cinta de terror La secta del Himalaya.

Priscilla

Cuando la adolescente Priscilla Beaulieu conoce a Elvis Presley en una fiesta, él ya es una meteórica superestrella del rock and roll, pero se convierte en alguien totalmente inesperado en momentos privados: un apasionante flechazo, un aliado en la soledad, un vulnerable mejor amigo. Película basada en las memorias Elvis and Me, escritas por Priscilla Beaulieu Presley, publicadas en 1985 y que relatan el largo noviazgo y turbulento matrimonio de Elvis y Priscilla, desde una base militar alemana hasta su finca de ensueño en Graceland.

Con Jacob Elordi, Cailee Spaeny, Kamilla Kowal, Dagmara Domińczyk y Tim Post

Dirección: Sofia Coppola. Drama biográfico. Estados Unidos.

No va más. El Diablo no juega a los dados

Pancho y Eduardo deciden llevar a cabo, en un acto desesperado, un secuestro a un supuesto empresario. Por su rescate, obtendrían una gran suma de dinero que los salvaría de sus difíciles circunstancias personales. Para su sorpresa, el hombre secuestrado los llevará a lugares insospechados de sus emociones, haciéndoles vivir horas de violencia, especulaciones, miserias, diálogos de vida y amores.

Con Carlos Portaluppi, Carlos Kaspar y Marcos Montes.

Dirección: Alex Tossenberger. Suspenso, drama. Argentina.

La secta del Himalaya

Una joven pareja que atraviesa dificultades económicas decide alquilar su casa y mudarse a un departamento más pequeño con su hija de siete años.

Nada parece indicarles que sus nuevos inquilinos forman parte de una secta demoníaca que busca víctimas para sus sangrientos rituales.

Dirección: Sophon Sakdaphisit. Terror. Tailandia.