Siguen los cruces entre Catalina y la 'abuela hot' de GH: "Es víbora"

La polémica en torno a Catalina Gorostidi (31) alcanzó un nuevo nivel después de su eliminación de la casa de Gran Hermano (Telefe). La exhermanita tuvo la oportunidad de conocer las declaraciones en su contra por parte de sus compañeros, destacándose especialmente los comentarios de Isabel De Negri (64).

La tensa relación entre Gorostidi y De Negri no ha mejorado fuera del reality, y ambas se encontraron nuevamente en el programa A la Barbarossa (Telefe). Catalina expresó su descontento por las críticas que recibió a sus espaldas y por las presuntas amenazas de Isabel con respecto a su empleo. En este sentido, Catalina afirmó: "Vi como me decía un montón de cosas feas con bardeadas y puteadas que, según ella, no las dice y soy yo la única agresiva".

El enfrentamiento en el programa televisivo se intensificó cuando le preguntaron a Gorostidi sobre su opinión actual de De Negri. La santafesina respondió: "Me retracto de vieja porque está divina y es mucho más grande que yo, pero que es víbora, lo sigo pensando".

La situación no mejoró para Gorostidi cuando el panelista Ceferino Reato la cuestionó por sus comentarios despectivos hacia sus compañeros en Gran Hermano, sugiriendo que debería buscar terapia. La exhermanita reaccionó con enojo ante la sugerencia de Reato, defendiendo su posición.

Tras la repetición de sus insultos hacia Rosina Beltrán, Catalina admitió su exabrupto: "Me re zarpé. Cuando me enojo, puteo mal. Eso sí, pido disculpas. Yo cuando me enojo, no me doy cuenta. No es empoderamiento. Hasta yo me espanto de verme así".

Ante la posibilidad de un regreso al reality en el repechaje, Ceferino Reato le preguntó a Catalina sobre la conveniencia de someterse a terapia antes de volver a la casa, a lo que ella respondió con indignación: "Pará, vos a mí no me conocés. No me vas a mandar a terapia vos, cariño. Tampoco la pavada".

"Pero esto es muy grave. Vos no podés andar por la vida así", sentenció Ceferino Reato, con la intención de hacer entrar en razón a Catalina.