El conductor argentino Jey Mammón ya está en España, país que eligió para descansar un poco en medio del escándalo y la polémica en la que está inmerso, luego de que fuera denunciado por Lucas Benvenuto.

El actor que busca alejarse de los micrófonos y las cámaras, sigue siendo blanco de cuestionamientos por parte de la prensa. Recientemente Mammón fue interceptado por la en el aeropuerto de Barajas y se quejó: "Me siento asediado, no me imaginé que me iban a esperar".

No se conocen detalles acerca de cuánto tiempo se quedará en España pero se presumen que podría ser un par de semanas. El propio Jey dijo al respecto: "No sé todavía". "¿Crees que acá vas a poder descansar?", le consultaron. "Si me dejan ustedes, sí. Gracias", respondió Mammón.

"Me siento un poco asediado, me vine a descansar y no me imaginé que me iban a esperar", expresó respecto a cómo se sentía. "No voy a hablar más, no siento maltrato de parte de ustedes, pero no voy a hablar más", agregó. Cuando una de las periodistas le consultó si había hablado con Lucas Benvenuto, disparó: "Veo que no estás entendiendo, chau".

"No vine a vivir, vine a pasar unos días, a descansar un poco. Dicen como 'se escapó del país...', solo vine me vine a relajar, si me dejan, me relajo, sino es difícil. Qué pesadilla", cerró Mammón antes de subirse a un auto para partir del aeropuerto español.

¿Quién le dará alojamiento a Jey Mammón en España?

Luis Ventura en A la Tarde, reveló detalles sobre el supuesto paradero del acusado por abuso sexual de un joven cuando este era menor de edad.

"Me pasaron la información de que Jey Mammón va a parar en el domicilio de Cecilia Roth, amiga incondicional de Jey. Ella está en España y en este mal momento que le toca vivir le abrió las puertas de su casa para abrigarlo, contenerlo y bajarle los decibeles. Está confirmado", dijo el periodista de espectáculos.

Cabe destacar que Mammón respondió a las acusaciones con un comunicado en el que aseguró que sufrió “conductas extorsivas de parte de quien promovió la denuncia que la justicia sobreseyó y cerró”. También dijo que era víctima de una “persistente campaña de acoso y difamación”.

¿Quién es Cecilia Roth? 10 datos claves a tener en cuenta

Su nombre completo es Cecilia Edith Rotenberg Gutkin.

Nació el 8 de agosto de 1956 en Buenos Aires, Argentina.

Sus padres son Abrasha Rotenberg y Dina Rot.

Estuvo casada con Gonzalo Gil entre 1989 y 1992 y luego con Fito Páez entre 1992 y 2001.

Tiene un hijo llamado Martín Páez.

Es una actriz argentina de teatro, cine y televisión.