Wanda Nara le hizo un tema a su hijo y mostró la letra en Twitter

A lo largo de su vida, Wanda Nara ha hecho prácticamente de todo: modelo, empresaria, representante de futbolista, conductora, actriz... Y en los últimos meses, la mediática también se acercó al mundo de la música, principalmente por su muy buena relación con L-Gante, quien la estaría ayudando a lanzarse como cantante.

Incluso, cuando llegó a los Premios Gardel junto a L-Gante, le preguntaron por su carrera musical y la ex de Mauro Icardi respondió: "Vamos a ver en qué momento, cuándo y cómo cuadrarlo con todo lo que estoy haciendo de trabajo".

Ahora, Wanda compartió a través de su cuenta de Twitter parte de la letra de una canción que le dedica a Valentino, su primer hijo, que tuvo con el exfutbolista Maxi López.

"Hace mucho escribí una canción para mi primer hijo", comentó la conductora de MasterChef, y luego mostró algunas estrofas del tema que se llama Mi San Valentino.

"Mi corazón está a salvo porque el dueño nunca me lastimaría. Yo todo te daría en esta vida, sos mi máxima alegría, mi energía y mi mejor melodía. Sos mi San Valentino, no me dan miedo los enemigos. Porque vos sos de los míos. Tu mundo es fútbol redondo y vos sos el mío. Que nadie te lastime, ni se anime, que nunca te roben los sueños de los que serás el dueño. Que siempre vueles lejos, y si algún día yo acá te dejo, te dejé todo organizado y pensado pero lo que mejor he logrado es como así te he criado", expresa el tema.

Vale recordar que actualmente, Valentino López tiene 14 años y juega en las inferiores de River Plate. Vive en Buenos Aires junto a Wanda y sus dos hermanos menores.