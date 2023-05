Una ex GH reveló que algunos jugadores de la Selección le escribieron

Hace poco más de un mes que terminó Gran Hermano y el reality explosivo sigue generando polémica. Es que ahora una de las ex participantes del ciclo 2022 confesó que algunos jugadores de la Selección Argentina le escribieron para salir.

Camila Lattanzio, es la joven que recibió propuestas para hacer canje, algunas laborales, pero también habría sido un blanco para algunos futbolistas de la celeste y blanca.

En una entrevista exclusiva en "El Show de Ulises Jaitt” ella misma fue quien reveló lo sucedido y a pesar de que no dio detalles concretos sobre quiénes se trataba, todos quedaron sorprendidos, porque la mayoría del plantel "tiene pareja", además de que otros se encuentran de novios.

De esta manera, confesó que los meses que vivió en Gran Hermano hicieron que cobre relevancia y que sea una de las mujeres del momento: "Me hablaron un par de futbolistas, eso es lo que más me sorprendió.

Después me hablaron unos pares del ambiente artístico también, otros conocidos, pero no son mi estilo. Este año se viene full soltera. Se puede estar con alguien, pero... nada oficial, sin compromiso. Tengo la libido puesta en el laburo, es que no hay tiempo realmente. Si uno se quiere meter de

Durante la charla, la joven de tan solo 19 años habló de todo, de sus ex compañeros, de sus sueños profesionales y de su salto a la fama. En este sentido, sobre los famosos que le escribieron por Instagram y Lattanzio soltó: "San Lorenzo, algunos clubes...

Y no se sabe, lo mantenemos en secreto. De la Selección más que nada". "¿Te escribió un campeón del mundo?", le consultó el conductor del espacio y ella contestó sin filtros: “No se dice más nada”, lo que dio a entender que la respuesta fue afirmativa.