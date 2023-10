Un especialista dijo que el romance de Milei y Fátima Florez es falso

Hasta hace un puñado de meses, Javier Milei era tan solo una figura excéntrica que recorría los canales de televisión despotricando contra las medidas económicas del kirchnerismo y hablaba de dolarización y otras cosas, pero con el correr de las semanas, el economista adquirió una inesperada popularidad, ganó las elecciones P.A.S.O. y se perfila como un firme candidato a ser el próximo Presidente de Argentina.

En medio de todo esto, el hombre que habla de terminar con la "casta política" oficializó su romance con Fátima Florez y, hace algunos días, la flamante pareja visitó la mesa de Mirtha Legrand.

A pesar de que se los vio muy enamorados, la relación hace ruido y ahora un especialista reveló que el romance entre Milei y la humorista es una completa farsa.

En el programa televisivo Mañanísima, Hugo Lescano, experto en comunicación no verbal, manifestó: "Voy a tirar una bomba. No lo digo porque me parece, lo digo con la base científica del lenguaje corporal. Javier Milei y Fátima Florez no son pareja".

"El comportamiento corporal de Fátima y de Milei es un comportamiento de actuación. No tienen empatía afectiva. Para que no queden dudas. El noviazgo de Milei y Fátima es una mentira, señores. No hay nada de eso. Yo me hago cargo", lanzó.

"Si ven las fotos y el video, ven que Fátima no lo toca a Milei. Coloca la mano en el hombro o en el pecho y hace un gesto totalmente inconsciente de separación", profundizó Lescano.

Por último, el especialista en lenguaje no verbal se atrevió a sentenciar: "Él, en las manos, tiene un dispositivo (el celular y el estuche de los anteojos). Si es tu novia, guardás las cosas en el bolsillo y tocás todo lo que podés. Nos están metiendo el perro, no son pareja".