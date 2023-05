Tomás Holder habló después de que se filtraran imágenes de él teniendo relaciones

A poco más de un mes de que haya terminado Gran Hermano, las repercusiones no tienen fin. Es que los ex hermanitos siguen dando qué hablar y son tendencia día a día. Esta vez el turno fue de Tomás Holder, que fue noticia debido a que se filtró un video porno.

Las imágenes generaron polémica en las redes sociales y ante lo sucedido él decidió salir a hablar públicamente y realizar un descargo.

"Se filtró un video mío teniendo relaciones sexuales con una persona. Yo no lo subí, no lo haría. No me molesta porque mi cuerpo es arte, no hay nada raro y es sexo", aclaró en un video que publicó en TikTok y que no tardó en volverse viral en otras redes.

Si bien en un principio hubo varias versiones que apuntaban contra el propio influencer, de haber filtrado las imágenes para generar visitas, eso fue descartado más tarde cuando se escucharon sus declaraciones.

Asimismo, concluyó: "Sí me molesta que gente chica que me sigue, vea eso de mi parte, y quizás no se sientan del todo cómodo. Los pido perdón si tuvieron que ver eso o si se ofendieron. Pero se dio fuera del alcance de mis manos. Hay gente que por un poco de fama hace lo que puede", dejando entrever que respetaba, sobre todo, a sus seguidores.

El futuro laboral de Tomás Holder

Cabe destacar que el joven consiguió un lugar en el Bailando por un Sueño 2023, que volverá de la mano de Marcelo Tinelli a la pantalla de América y es por este motivo que romperá el contrato de exclusividad que tiene con Telefé y por el cual tendrá que pagar una multa.