Solitos en el Sur: Marcos Ginocchio y Juli Poggio se encontraron en un boliche

Marcos Ginocchio (22) y Julieta Poggio (21) comenzaron a vivir sus vacaciones de invierno y ambos eligieron el mismo destino para descansar y disfrutar de la nieve: San Carlos de Bariloche.

Este momento juntos hizo que los fans de ambos, los "Marculi" se mantengan expectantes sobre la posibilidad de una relación entre los ex hermanitos, algo que es esperado desde hace mucho tiempo. Julieta fue la que contó sobre el encuentro con "El Primo" en Bariloche y dio detalles de lo que harán.

"Posta que fue casualidad. Yo no sabía, le pregunté y pensé que faltaba para que él se fuera. Pero me dijo que no, que también se iba este finde. Así que seguro vayamos a esquiar", contó Juli en su programa de streaming Fuera de Joda.

Es cierto que tanto Julieta como Marcos viajaron al sur de forma independiente. Juli decidió emprender el viaje junto a su hermana Camila, mientras que Marcos optó por viajar en compañía de un grupo de amigos.

Hasta el momento, las imágenes que se difundieron de ambos muestran que se encuentran separados. Sin embargo, en caso de que se reúnan para disfrutar de la práctica del esquí, es probable que surjan fotografías donde aparezcan juntos.

En este marco, Julieta cerró su palabra contando que en Bariloche sufrió una dura caída. "Me caí, me hice mier... la mano, nada lo aguanto, pero bueno, típico mío", finalizó "Disney".

Boliche en Bariloche

Poggio y Ginocchio estuvieron juntos en la localidad de San Carlos de Bariloche para cumplir con una serie de compromisos laborales. Durante el viaje, surgieron fuertes rumores sobre un posible romance entre ambos, lo que generó gran atención y especulación en los medios.

El ganador y la finalista del reality show despertaron las especulaciones de los seguidores con una foto que se hizo viral con ambos disfrutando de la noche en la conocida disco “Cerebro”, pero por el momento nadie se anima a blanquear lo que sus fans esperan.

“Marcos y Julieta en el boliche Cerebro de Bariloche, lo que me cuentan es que él hace mucho tenía pactado éste viaje con agencias de egresados y a ella la habrían sumado a último momento. Está bárbaro! Garpan juntos!!!!!! Más desde que se separó de Lucca”, revela un epígrafe que muestra juntos a los hermanitos.

Justamente, Julieta habló con el programa conducido por Ángel De Brito y dejó las sensaciones de volverse a encontrar con Marcos: “Bien, re lindo. Super Lindo la verdad (...) Nos fuimos a comer unas pizzas. Compartimos, recordamos momentos, nos ca.. de risa, así que super lindo”.

Fue Yanina Latorre quien había brindado detalles específicos sobre el encuentro íntimo entre los participantes: “Un productor de Telefe, que los quiere mucho a los dos, les dijo ‘¿Por qué no van y se encuentran solos?, y ahí les dio las llaves de un departamento en Palermo”.

Marcos y Julieta continúan siguen siendo objeto de atención por parte de los medios de espectáculo, quienes siguen insistiendo en que existe algo más que una simple amistad entre los ex participantes. Sin embargo, hasta el momento, esta información se mantiene únicamente como un rumor sin confirmación oficial. La situación sigue siendo objeto de especulación y análisis por parte de los medios y los seguidores de ambos, pero solo el tiempo revelará la verdadera naturaleza de su relación.