Romina Uhrig sorprende con su cambio de look para el Bailando

Romina Uhrig debutó en el Bailando hace unas semanas y, pese a algunas críticas que recibió, demostró tener mucha actitud y ganas de seguir adelante. La ex participante de Gran Hermano no se deja afectar por el qué dirán y se enfoca en sus objetivos personales y profesionales.

Es por eso que decidió hacerse un cambio de look para verse más linda y renovada. La bailarina visitó la peluquería y se sometió a un proceso de decoloración y coloración que le dio un nuevo estilo a su cabello.

Balayage, la técnica elegida por Romina Uhrig

La técnica que eligió Romina Uhrig para su cambio de look se llama balayage, que significa barrido en francés. Consiste en aplicar el color desde los medios hasta las puntas del cabello, creando un efecto degradado y natural. Este proceso le da luminosidad, movimiento y profundidad al cabello, y se adapta a cualquier tono y largo.

Romina Uhrig compartió en sus redes sociales el paso a paso de su transformación. Primero, mostró una foto en la que se la veía con el pelo lleno de papeles para la decoloración, con una expresión de sorpresa. Luego, mostró el resultado final, con un balayage en tonos rubios y cobrizos que le quedaba muy bien.

La ahora bailarina y ex política, recibió muchos halagos y muestras de cariño por parte de sus seguidores, que le dijeron que le quedaba muy bien el cambio de look y que estaba muy linda.

Además, sus seguidores le manifestaron su apoyo para lo que se viene en el certamen, donde tendrá que demostrar su talento y su carisma en la pista. Romina Uhrig se mostró confiada y motivada para seguir adelante con su sueño.

Romina Uhrig es una mujer decidida y segura de sí misma, que no tiene miedo a los cambios ni a los desafíos. La ex Gran Hermano ha demostrado tener una gran personalidad y una gran capacidad de superación. Con su cambio de look, ha querido reflejar su esencia y su estilo, sin importarle lo que digan los demás.