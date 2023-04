Nada de rumores, finalmente Walter "Alfa" Santiago -exparticipante de Gran Hermano- confirmó su noviazgo con Delfina Wagner, una mujer mucho más joven que él. Sin embargo, una aclaración de ella en las últimas horas y a través en las redes sociales, desató una catarata de comentarios y repercusiones.

Durante una entrevista en conjunto en ‘A la Barbarossa’, la pareja dio detalles sobre su relación y fue Alfa (61) quien se refirió la diferencia de edad que se lleva con Delfina (20), asunto que fue polémico por la gran diferencia.

"Delfina me acompañó, es una chica increíble. Todo el mundo juzga la diferencia de edad, que tiene 20 años, que esto que el otro, a mí no me importa y a ella tampoco", expresó el ex participante del reality.

Los tórtolos se llevan 41 años de diferencia de edad.

“Si estoy cansado y me quiero quedar tirado en un sillón, se queda tirada en un sillón o si un sábado me quiero quedar en casa, no me presiona ni me dice nada”, reveló Alfa sobre la marcha de la relación. Fue en ese momento cuando, ante la consulta de Analía Franchin, el hombre de Tigre reveló inesperadamente que Delfina “ya conoce a mi hija”.

Yo no la conocía a Delfina, pero a medida que la fui conociendo, que vi cómo es como persona. Es buena, tiene un corazón de oro, tiene una inteligencia que a mí hace que me guste hablar con ella. Te escucha, te acompaña”, aseguró el ex GH.

“Con Alfa nos estamos conociendo” comenzó diciendo ella, e inmediatamente dejó en claro su molestia cuando lo relacionan con otras mujeres. “No me gusta que me comparen con otras chicas. Es un regarrón que me pongan al lado de otras dos pibas”, disparó Delfina directa y sin filtro.

Por otro lado, en las redes sociales, Delfina hizo una aclaración en las redes sociales que desató interacciones a ‘diestra y siniestra’.

Resulta ser que un medio hizo eco del romance, pero al publicar una noticia vinculada con el amor entre Alfa y Delfina, le adjudicaron al ex participante de Gran Hermano 5 años más de edad de los que en realidad tiene. Todo resultó hilarante cuando ella (Delfina) corrigió el dato, demostrando que los números y la edad, es algo que si tiene muy pendiente: "Cinco años son cinco años", bromeó.