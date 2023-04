Murió José Luis Gozalo, exmánager de Rodrigo

José Luis Gozalo, el exmánager de Rodrigo Bueno, falleció este domingo en España. La noticia fue confirmada por su hija a través de un posteo en sus redes sociales.

“Papi, ¿Quién me va a dar ahora esos abrazos de oso que me curaban mis ataques de pánico? Honro tu vida. Papá, espero que descanses en Paz, se que me vas a seguir acompañando hasta que nos reencontremos”, escribió Analía Gozalo en una publicación por Instagram.

"Escribo esto con mucho dolor y lágrimas, tal vez no sea el modo, pero no tengo fuerzas para avisar a la gente de tu partida", fue parte del desgarrador mensaje de la joven.

"Volá alto Papi Pepe. Te cago amando en la eternidad”, concluyó el emotivo mensaje.

En su última entrevista pública, en julio del 2022, Gozalo recordó fatídico accidente que terminó el 24 de junio del 2000 con la vida del cantante cordobés y la de Fernando Olmedo, hijo de Alberto Olmedo. "Si hubiera tenido el cinturón de seguridad puesto, no pasaba nada", recordó sobre su amigo y además, cliente.

Gozalo tenía 72 años y fue el mánager del cantante hasta su fallecimiento.