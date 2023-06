En una entrevista con el programa LAM, More Rial habló por primera vez del estado de salud de su padre, quien casi pierde la vida luego de sufrir un infarto durante sus vacaciones en Colombia.

"Nos dijeron que no sabían si él pasaba la noche", reconoció la mediática, quien reveló que Jorge Rial "no se hacía controles". "Pero yo soy la hija, no soy la madre. Así que no sé si toma medicación. Supongo que si", opinó.

"Con las comidas... Cuando comemos asado, él come chorizo. Yo no creo que sea algo que pueda comer. Y además, toma mucho café. Es difícil cambiar a una persona de sesenta y pico de años", añadió.

Además, reveló que no habla con su papá desde el incidente por el que regresó al país. "Estoy un poco distanciada. Desde que vino de Colombia, no tengo diálogo con él. Pero ya va a pasar. Hay cosas que a mí no me gustan de él y cosas que a él no le gustan de mí", reconoció.

"Vivimos peleando, en realidad. Yo tengo mi vida. Yo me fui de mi casa a los 17 años por culpa de Agustina Kampfer. Mi papá me echó por culpa ella. Hubo problemas por defenderla porque ya no la saludaba porque no la aguantaba. Tiene malas vibras. Y el tiempo me dio la razón", reveló después la mediática.

Por último, la mayor de las hijas del periodista reconoció que tampoco tiene diálogo con su hermana, Rocío. "Mi papá no quiere que yo vaya a Córdoba. Ése es un gran problema, porque yo amo Córdoba. Pero él ya lo logró, porque ahora estoy viviendo en Buenos Aires. Igual, con mi hermana, tampoco me hablo. Y tengo pocas amigas, porque cuando pueden, te la dan por atrás", dijo.