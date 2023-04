El ganador de Gran Hermano 2022, Marcos Ginocchio ‘prendió el ventilador’ y habló de su relación amorosa luego de que se lo viera junto a Julieta Illescas, quien lo fue a recibir a la gala final.

La muchacha aparentaba ser la novia de él, sin embargo el concursante había declarado previo al ingreso a la casa más famosa del país, que no estaba involucrado en una relación amorosa con nadie, por lo tanto las preguntas comenzaron a llegar: quién era ella y cuál era su relación con Marcos.

Dentro del panel de Debate de Gran Hermano, Marisa Brel, subió un tweet acompañado de una foto con la joven y generó más dudas: “Ella es Juli. La agarré de la mano y le pregunté si era la novia de Marcos porque me sorprendió verla con la mamá del primo y me apretó la mano fuerte y me sonrió. Entendí todo. Y comprendí que Marcos la quiso cuidar. Y lo amé más! Son hermosos los dos. Estaban en familia”.

Marcos fue cuestionado en reiteradas oportunidades acerca de qué rol cumplía Illescas en su vida, fue entonces que explicó cómo es su relación con ella.

Ginocchio aclaró que la joven era su exnovia y que se separó de ella antes de ingresar al reality.

Por qué se separó de su novia el ganador de Gran Hermano

En una reciente visita a un medio de comunicación el ‘Primo’ reveló detalles de su vínculo con la salteña

Al aire se le consultó a Marcos, si tenía y novia y este respondió que “no”.

“Nos habíamos separado antes de entrar. Yo tenía muchísimas cosas y ella también. Nos veíamos muy poco tiempo porque estaba cada uno con su carrera”, dijo el ganador de GH 2022 al ser consultado por su vínculo con Illescas.

“Tenés mucho tiempo para pensar y te hacés la cabeza con muchas cosas. Necesitás hablar y sabes cómo está esa persona por más de que se hayan separado... Era como que necesitaba saber cómo estaba”, aclaró Marcos, dando a entender como su estadía en la casa cambió su relación y forma de sentir el vínculo con la salteña.

Además, aclaró: “Yo no sabía cómo estaba ella, si estaba bien. Sentía que la extrañaba de alguna manera y quería conversar cuando salga de la casa. Cuando salí, la vi ahí y fue una locura. Ella ahora está en Salta, creo que iremos viendo con el tiempo”.

También, le preguntaron que tiene que tener una mujer para conquistarlo: “Me atrae la personalidad. Esa persona tiene que mostrarse como es y que no le importe la opinión de los demás”.