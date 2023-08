¿Luis Miguel tiene dobles? Luis Ventura asegura que no es él

Luis Miguel llegó a la Argentina y sorprendió a todos con su nuevo aspecto físico. El cantante no sólo está más flaco sino que pareciera que rejuveneció y es por este motivo, que periodistas comenzaron a especular que tendría dos dobles que están cantando en sus shows de Buenos Aires.

El que más información tiene de esto es Luis Ventura. Según él Marcela Basteri, la verdadera madre del cantante está internada en el Hospital Neuropsiquiátrico Moyano de Buenos Aires y muchas veces vino de incógnito a verla.

Asimsimo, apuntó: “El vino con dos dobles, que no vinieron en el mismo avión, de hecho vinieron en distintos momentos de la previa. Además, hay un doble argentino al que le dijeron que hasta que no se vaya del país Luis Miguel quedaba afectado al 'Operativo LM'", continuó.

Pero luego en su programa Secretos Verdaderos analizó su físico y la posibilidad de hacerse retoques estéticos: “Ya te digo que el que subió al escenario en el estreno no era él, es muchos más chicos de hombres. Cuando uno hace una dieta no se achican los huesos ni la altura. Consulté con odontólogos porque no es la misma dentadura, los oídos son diferentes y las entradas eran muchos más prominentes, el que salió el otro día tenía un buen jopo".

"El artista que subió al estreno del espectáculo sabía interpretar lo gestual y lo hacen porque Luis Miguel no siempre está al 100% para subirse a un escenario", señaló.

A pesar de que esto parece una película de ciencia ficción, muchos comenzaron a especular sobre esta posibilidad teniendo en cuenta de que otra de las versiones es que el artista murió en una operación hace un tiempo y siempre se ocultó la información.

Ante estos rumores muchos internautas comenzaron a criticar estas versiones y algunos club de fans se enojaron.

“Dios mío, es el capítulo de Homero y sus clones... el nivel de fábula de la gente es asombroso"; "Por qué tendría a la madre acá todavía, Ventura?!?!"; "La demencia es total"; fueron algunos de los comentarios.