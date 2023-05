"Le quedaba poca vida": la dura confesión de Marixa Balli sobre Rodrigo

Rodrigo fue un ícono del cuarteto cordobés que dejó una huella imborrable en la música argentina. Su vida estuvo llena de momentos memorables y también de tragedias.

Una de ellas fue la premonición que tuvo Marixa Balli, una de sus parejas, antes de que el Potro muriera en un accidente automovilístico el 24 de junio de 2000, a los 27 años.

Según contó la bailarina, ella soñó con la muerte de Rodrigo unos días antes del fatal desenlace.

La expareja de Rodrigo estuvo en el programa LAM y reveló detalles de cómo fue un encuentro que tuvo con el cuartetero, dos meses antes del accidente fatal que le costó la vida. “Rodrigo en el fondo ya sabía que se le venía algo. Él a mí me había dicho que le quedaba poca vida”, reveló.

El destino le tenía preparado un final trágico al Potro, que falleció cuando volvía de un show en La Plata. Su auto chocó contra un guardarrail en la autopista y él salió despedido por el parabrisas. Su muerte conmocionó al país y generó una gran tristeza entre sus fans, que lo recuerdan como una leyenda del cuarteto.

“Que su padre se lo decía en los sueños, que iba a morirse después de algo muy importante, que creo que fueron los shows en el Luna Park. Era un tipo tan inteligente. Su carisma era impresionante", reveló Marixa Balli en diálogo mediático.

Además, la actual dueña de comercios de indumentaria en La Salada, contó también que Rodrigo le dijo que iba a ser padre: “Yo tuve una relación espectacular. Y estaba saliendo con él, que íbamos y veníamos, cuando conoció a Patricia. Él me re juraba que nada que ver. Viene un día y me dice: ‘Esta chica me dice que está embarazada, pero no’".

“Él tenía una cosa muy particular conmigo. Era como que cuando me veía se acababa el mundo. Y quedaba yo en el medio de la situación. Era raro”, reconoció.

En un momento de la entrevista, se sugirió que Rodrigo protegía a Marixa Balli de algo, y en este sentido Ángel de Brito, le consultó directamente, “De qué te protegía?”, indagó.

“De situaciones muy complicadas. Nos sentamos, nos pusimos a hablar. Fue muy duro porque yo siento que estábamos los dos muy enamorados. La verdad es que cuando él me habló y yo interpreté, porque había vivido situaciones molestas, le dije: 'sí, la verdad es que tenés razón'", contó.

En ese momento, agregó más detalles de la relación: "Yo era una molestia. ¿Qué pasa? Soy una mujer con carácter, no tomo, estoy siempre consciente, sé hacer cuentas, sé lo que entra, sé lo que sale, lo cuidaba y lo protegía demasiado". “Yo lo tengo en el corazón, lo quiero, porque después fue un gran amigo. Y además, cuando le pasaba algo acudía a mí", reconoció.