La furia de Cande Lecce, la supuesta amante de Mauro Icardi: "Me decía que estaba soltero"

La novela de infidelidad y polémica que envuelve a Mauro Icardi no terminó. Es que después de que Marcia, dueña del portal Gossipeame lo acusara de haberle sido infiel a Wanda Nara y de tener pruebas, el joven salió con ira a atacarla y a negar sus declaraciones. Pero, esta vez la torta se le dio vuelta y la joven con la que habría tenido un affaire salió al cruce. Cande Lecce es su nombre y harta de escuchar tantas mentiras, decidió salir a hablar a través de sus redes sociales. Enfurecida con el futbolista por haber negado el encuentro, expresó: "Cuánto circo y cuánto payaso. Ya no me sorprende todas las veces que te creí. Que lástima como te da la cara para intentar limpiar tu imagen, uno se tiene que hacer cargo de lo que hace en la vida".

De esta manera, disparó "Piden pruebas, las tienen a la vista. Pero claro no alcanzan y las quieren ensuciar. Sería muy cínica para inventar con tanto detalle. ¿Qué pasa, se cayó la careta? Ya voy a hablar, y voy a contar mi verdad”.

En su descargo Candela, se grabó por primera vez y salió a hablar del vínculo que habría tenido con el futbolista: ”Bueno, la verdad no sabía si salir a hablar o no. Yo tengo muchas cosas para perder, mi trabajo por ejemplo que ya está y me cuesta mucho esto".

"Si quieren juzgar a alguien que se enamoró, me pueden juzgar tranquilamente. Yo lo conocí en octubre del año pasado, fuimos intercambiando me gusta y empezamos a conversar como dos personas comunes que se están conociendo”, comenzó diciendo la promotora.

En este sentido, continuó: “En todo momento el me decía que estaba soltero, me decía estoy solo. Y cuando yo salgo a hablar por primera vez, que fue algo efusivo y porque soy taurina, fue cuando salió otra chica a decir que él le había hablado".

"Vi que le estaba escribiendo a todas y eso me puso mal. Nos pasa mucho a las mujeres, creemos que somos las únicas y claramente no somos las únicas. Después pasó todo ese jueguitos del te bloqueo, te desbloqueo y yo me sentí muy triste la verdad, imaginate te estás conociendo con alguien y de repente pasa todo esto que claramente yo no podía manejar”, expresó Cande.

“Yo ahí corto todo y lo bloqueo, no pude más nada hasta que el 23 de marzo él me llama y me dice: ‘Cande desbloquéame’. Yo ahí lo desbloqueo y él me dice que quería tener una conversación conmigo, que no quería terminar así. Yo le digo que sí que está bien. El 25 recibo otro llamado de él y me dice estoy yendo a buscarte. Lo primero que pensé es que era una joda, cómo va a venir hasta acá dije, imposible”, agregó.

Luego, cuando se vieron cara a cara, ella relató: “Me hizo guardar el teléfono en la cartera, no lo podía sacar. Pero justo llamé a mi mamá porque le conté que me estaba yendo y ahí fue que le saqué la foto”.

Finalmente, contó la misma versión que contaron en Gossipeame: ambos llegaron a Puerto Madero a los departamentos de un amigo de Mauro y él aprevechó para pedirle disculpas. Luego, expuso: “Me quedé haciendo tiempo en el departamento para esperarlo, pero no volvió, me fui a pasear un rato y me saqué un pasaje en micro que me lo pagué yo."

" Cuando llego a mi casa vi que me había bloqueado de todos lados y, después, cuando salió que estuvo en Masterchef y todo me angustié. Hablé con Pochi porque tengo buena onda y le conté sin ser consciente de que después se iba a filtrar”, concluyó Lecce.

Como contrapartida, Mauro salió a desmentir sus declaraciones y hoy como está pendiente de todo lo que se dice de él, se encargó de argumentar que esos días y esos horarios se encontraba realizando otras actividades.