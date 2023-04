La ex GH Julieta Poggio hará teatro de la mano de José María Muscari

La exparticipante de Gran Hermano Julieta Poggio fue a ver la obra Sex al Gorriti Art Center y tuvo un encuentro con el director y productor José María Muscari. Desde entonces hubo especulaciones sobre un futuro trabajo para la concursante que fue parte del exitoso reality de Telefé. Luego, el propio Muscari fue quien confirmó que será una de las protagonistas de una de sus obras de teatro.

“Hace mucho tiempo que tengo ganas de hacer una obra específicamente y me parece que ella es la actriz ideal para protagonizarla. Ahora estamos con un tema de derechos con los productores, que son Carlos y Tomás Rottemberg. Apenas se definan los derechos, el proyecto va a concretarse”, contó Muscari según informó TN Show.

“Ella me parece espectacular, le presté atención desde el principio del programa y siempre vi que era una actriz que estaba formada. No te puedo contar mucho más, pero por ahora, lo que está buenísimo es saber que ‘Juli’ va a ser la protagonista. Para mí, personalmente, es un súper desafío porque me encanta la energía que maneja”, añadió Muscari.

El director dijo que el proyecto “está encaminado para que suceda” y adelantó que la idea es que se pueda estrenar en julio en la avenida Corrientes, en CABA.

Además, el director reveló que se trata de un clásico del teatro nacional. “Por lo que siento va a estar buenísima para que Julieta pueda poner no solo su talento, sino también toda su empatía, que es fundamental para ese rol que le va a tocar encarar”, expresó.