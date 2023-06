La ex participante de Gran Hermano 2022, Julieta Poggio (21) fue abordada por la prensa en las últimas horas, y habló de cuál es su relación sentimental actual, pero también sobre su amigo Marcos Ginocchio (22), quien se consagró ganador del reality.

Entre ambos siempre hubo mucho shipping, fogoneado por medios, pero también por algunas anécdotas que vivieron ambos en la casa, sin embargo, los jóvenes no han declarado hasta el momento que estén viviendo una relación amorosa o algo que se le parezca.

Juli por su parte, remarcó en las últimas horas que con Marcos, fueron, son y serán amigos.

LAM abordó a la bailarina y le hicieron múltiples preguntas vinculadas con las revelaciones de Yanina Latorre (54) sobre sus encuentros sexuales con Marcos Ginocchio en un departamento.

El primer rumor que se difundió en las redes sociales afirmaba que ambos (Juli y Marcos) se encontraron en la casa de un productor amigo en común. Sin embargo, Yanina Latorre proporcionó más información en LAM y reveló que se vieron en más de una ocasión y que en una segunda oportunidad, el encuentro fue una decisión tomada por ellos mismos.

Yanina aseguró que solicitaron directamente la llave al productor, al cual ambos aprecian y mantienen una buena relación, y así pudieron llevar a cabo el encuentro. Esta explicación generó dudas en las redes cuando Julieta afirmó haber tenido el día libre, lo cual fue cuestionado por Daniela.

La bailarina fue contundente y bromeó al respecto de la teoría. "Me da risa porque ya se dijo tanto que nadie cree nada. ¿Qué productor? No, no es así. Ya sé que dijo que lo voy a desmentir, pero lo voy a desmentir. Estoy pasando por un momento difícil y es feo que se digan cosas así".

Al preguntarle por un acercamiento al salteño, la actriz señaló: "Sigue el ship porque estamos solteros los dos, pero no por eso tiene que ser real. La verdad es que somos amigos, igual que lo soy con Nacho, y siempre fue así. Me parece lindo, pero somos amigos. Con un amigo no saldría". De esta manera, volvió a descartar cualquier posibilidad de una relación amorosa con el ganador de Gran Hermano 2022.

En cuanto a su separación de Lucca Bardelli, Julieta aseguró: "Mi corte no tiene nada que ver con otra relación, fue algo personal. Te da cosa empezar una nueva relación tan rápido. No está en mis planes para nada una nueva relación". Así, dejó en claro que no está buscando ponerse en pareja nuevamente.

Al concluir, el reportero de LAM le advirtió a Julieta que en el futuro le recordaría si finalmente establece una relación con Marcos, señalando que había faltado a la verdad durante la breve entrevista. Ante esto, Julieta Poggio respondió: "Yo mentirosa, no soy".