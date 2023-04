Juliana Díaz fue una de las participantes más polémicas de la última edición de Gran Hermano.

En las últimas horas, la oriunda de Venado Tuerto, publicó en las redes sociales una serie de controversiales videos en los que se refirió a mecanismos de funcionamiento en la casa más famosa del país y la injerencia que tiene la producción del programa.

"Hay cosas que no son tan espontáneas como uno cree", aseguró Juliana que también tuvo varios enfrentamientos con otros participantes, en especial con Romina, a quien apodó con un sobrenombre particular.

La cuestión es que la única expulsada del reality 2022 hizo una transmisión en vivo a través de su cuenta de Instagram y aseguró que la producción de Gran Hermano, la guionó en ciertas ocasiones.

"Si bien yo tengo un contrato, eso no significa que yo no pueda hablar de mi experiencia y mis cosas. Obviamente que hay muchas cosas que yo me guardo por respeto. Pero bueno, no puedo decir más nada. No me molestó ni me dolió la expulsión. La psicóloga me dijo que llore si tenía ganas y yo le dije 'no tengo ganas de llorar'", contó la exparticipante para dar entender como funciona el tema de los “arreglos” y que además le pidieron que se hiciera la sorprendida por la expulsión de la casa.

"Cuando nosotros grabamos el video para los finalistas, la misma producción eligió gente para que mande mensajes picantes. Yo tuve que mandar mensajes picantes igual que Coti y que Martina. Hay cosas que son parte del show que no son tan espontáneas como uno cree", dijo la rubia.

Alfa Vs. Juliana

Al ver estos fragmentos que compartió Nahuel Saa, conocido en la red como @LaCritiok, de Juliana Díaz hablando sobre Gran Hermano, Walter Alfa Santiago la cruzó.

"Así que la carita de sorpresa era actuada? ¡Andá! ¡Te expulsaron y ya!", dijo el hombre de 60 años luego de ver el video de su compañera.