Falleció Tina Turner y los escenarios están de luto

Desde hoy estará en el cielo de los músicos, compartiendo escenarios celestiales, habiendo dejado un recuerdo imborrable en varias generaciones que disfrutaron su arte y su talento. Tina Turner se fue a los 83 años, tras un tiempo enfrentando una larga enfermedad, y según el diario británico The Mirror, “Un comunicado anunció que falleció pacíficamente y aseguró: ‘Con ella, el mundo pierde una leyenda de la música y un modelo a seguir’”, publicaron, mientras se supo que sus funerales serán privados, para familiares y amigos cercanos.

Su vida siempre estuvo signada por el dolor, al punto de pasar años encerrada y en el ostracismo hasta ser rescatada por otra leyenda de la música como David bowie, y en diciembre del 22 sufrió la pérdida de Ronnie Turner, el más joven de sus hijos, quien luchaba contra el cáncer desde hacía varios años. Esta tragedia se sumó la pérdida también del mayor de sus hijos, Craig Raymond Turner, quien se suicidó en 2018, a los 59 años.

De escenario al sufrimiento

Tina Turner comenzó a cantar de muy joven, junto a Ike Turner and His Kings of Rhythm. Subió al escenario de casualidad en un show y desde ese momento su magnetismo hizo que nunca se volviera a bajar. Terminó casándose con Ike para sufrir una enorme violencia, que terminó en un divorcio traumático donde la cantante resignó todos sus bienes.

Tina Turner recomenzó su carrera como solista y se codeó con las grandes figuras de los 80 y los 90, como Eric Clapton, David Bowie, Bryan Adams y Phil Collins. Ganó 8 premios Grammy y en 2019, vendió a BMG su catálogo musical en 50 millones de dólares.

Terminó sus días en un castillo en Küschnat, Suiza, porque renunció a la nacionalidad estadounidense.