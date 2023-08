Esto es lo que cuesta el colegio de Matilda Salazar, la hija de Luciana

Matilda Salazar, con tan solo 5 años, ya es una reina. Desde que nació su madre se dedicó a darle lo mejor y decidió brindarle una vida con lujos y mucha ropa. Es que la modelo no solo muestra sus actividades diarias, sino todos los planes que hace con su hija y también cuando la lleva al colegio.

Como la educación es un pilar súper importante para Luciana, Matilda no va a un colegio cualquiera y es por esto que se conocieron los montos de la cuota del establecimiento privado al que asiste y son exorbitantes. No solo se cobran en dólares, sino que también existen diferentes motos de acuerdo a cuando uno pague.

La pequeña asiste a la Asociación Escuelas Lincoln, se encuentra ubicada en el barrio privado La Lucila. En el sitio del colegio se presentan: "La institución busca un enfoque de aprendizaje diferente al tradicional, con una gran influencia de la tecnología, al tiempo que fomenta el dominio de dos idiomas desde temprana edad. Además, combina programas estadounidenses con algunos argentinos”.

¿Cuánto cuesta el colegio de Matilda?

Según se supo, tiene diferentes niveles; el inicial (Kindergarten de 4 y 5 años), primario (Elementary School y Middle School) y secundario (High School). Ella asiste al primero de estos y abona US$ 1.874 de cuota, o US$ 7.495 por semestre (US$ 14.990 anual).

El colegio tiene conexión directa con Estados Unidos, el país en donde vive la menor y contempla los programas oficiales tanto norteamericanos como argentinos. También, los estudiantes obtienen un tercer diploma que les abre las puertas de las mejores universidades del mundo.