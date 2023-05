El fuerte mensaje del cantante de Ke Personajes a los ex Gran Hermano

El líder de Ke Personajes, Emanuel Noir, se hartó de los careteos y de las falsedades y sorprendió a todos sus seguidores realizando un descargo a ciertas personas que "le pedían entradas gratis".

De esta manera, el cantante que se hizo famoso hace varios años, pero que en la actualidad es uno de los artistas del momento publicó en sus redes un video que hizo desde el baño para hablar sobre aquellos famosos y exparticipantes de Gran Hermano (Telefé) que le piden entradas gratis para sus shows.

“Esta historia es cortita y creo que necesito hacerla. Hay mucha gente que hoy me escribe, famosos, es superloco y está re copado igual”. Pero aclaró: “Gente, a mí no me van a comprar pidiéndome…no sé, de Gran Hermano, de acá, de allá… entradas”.

En este sentido, se puso a analizar lo sucedido y quiso dejar en claro que él no era como el resto. Entonces sumó: “Yo si tuviera entradas se las daría a las personas que nos vienen siguiendo desde que comenzamos”. Sin filtro, añadió: “Así que a la gente famosa le agradezco por escribirme pero no me pidan entradas, porque si son famosos muevan sus papeles y consíganse las entradas”.

Finalmente, concluyó: “Repito, si consiguiera entradas se las daría a las personas que colaboraron siempre. Después si sos de Gran Hermano o la mujer de menganito conmigo no porque no compro con el circo de la fama ni de la tele”.

Cabe destacar que en los últimos meses sus temas han sido furor y se encontró entre uno de los más escuchados en Spotify. Semanas atrás agotaron las entradas para su concierto en el Arena de Buenos Aires y lejos de la polémica o malos entendidos, quiso dejar en claro lo que piensa sobre el canje de entradas.