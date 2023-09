Echaron a Anamá Ferreira de un desfile: el controversial descargo

Anamá Ferreira estalló en redes sociales luego de no poder ingresar al Museo de Arte Decorativo, donde se realizó la Semana de la Alta Costura.

La exmodelo brasileña quiso presenciar el desfile del diseñador Adrián Brown, pero le negaron la entrada y publicó un video en su cuenta oficial de X en el que se mostró furiosa por la situación.

Mientras un guardia de seguridad la sacaba, Anamá se expresó en el video. "No puede entrar, me dijeron: ¿Me acompaña, por favor?, Me está sacando la Policía", dijo. "No soy Policía, soy de seguridad. Te invito a que salgas. Te pido, por favor, que te retires", le respondió la persona que la obligó a salir del evento.

"El desfile era de un diseñador amigo personal de hace muchos años del cual tengo bellísimos vestidos que también compré de sus diversas colecciones. Él hace su desfile y, por supuesto, me invita a que vaya y me estaba esperando", comentó la mujer de 71 años.

En Instagram, la exmodelo amplió: "Mi nombre estaba en la lista, me lo mostraron y sin embargo me dijeron que no podía pasar por indicaciones ‘de arriba’".

Ferreira culpó a la organizadora del evento, Elina Fernández de Costantini, de negarle el ingreso. "Si ella todavía sigue enojada conmigo por lo que pasó hace muchos años, de lo cual yo en su momento le pedí disculpas en persona y reconocí mi error, es un tema personal y estoy dispuesta a juntarme a tomar un café y resolverlo. Pero mezclar lo personal con lo profesional no corresponde y no es maduro de su parte", expresó.

"Trabajo en la moda. Hace 48 años que estoy en la Argentina y que trabajo en la moda. Fui top model. Hoy vine al desfile de Adrián Brown. Estoy en la lista y no me dejaron entrar. Es la primera vez en mi vida. Me siento avergonzada. Estoy en la lista y me sacó la policía. Soy una trabajadora de la moda", reflexionó la mujer.