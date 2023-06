Don Omar regresa con un disco repleto de invitados: ¿Cuándo sale?

A pesar de que Don Omar comentó que The Last Album sería su último disco, ahora, el Rey del Reggaetón sacará un nuevo LP de 14 temas que se llamará Forever King.

El que será el séptimo álbum de estudio de Don Omar saldrá el 22 de este mes, a dos décadas del lanzamiento de su primer disco, el éxito The Last Don.

Según contó el reggaetonero, su nuevo trabajo recorrerá distintos géneros y contará con muchos grandes invitados de la escena: Maluma, Wisin, Gente de Zona, Residente, Cosculluela, Chencho Corleone, Nio García, Akon y Lil Jon.

"Forever King es el disco con el que volvemos a revolucionar la industria. Si hay algo que siempre he buscado durante toda mi carrera es ofrecerle al público esos ritmos de la calle que siempre me han identificado, pero sin el temor de fusionar otros géneros. Eso es lo que siempre nos ha distinguido. Y en este disco, en particular, vengo acompañado del mejor calibre en la música", adelantó Don Omar.

De las canciones que integrarán el disco, muchas ya vieron la luz en los últimos meses: Bandidos con Cosculluela; Podemos Repetirlo junto a Chencho Corleone; Ojitos Chiquitos en la que aparece Maluma; Flow HP con Residente y Good Girl con la colaboración de Akon.