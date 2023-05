Burlando confirmó que Juan Darthés fue absuelto en la causa contra Thelma Fardín

En las últimas horas, trascendió que la justicia brasileña absolvió al actor Juan Darthés, que estaba siendo investigado por presunto abuso sexual tras la denuncia la actriz Thelma Fardin.

Fue el propio abogado del actor, Fernando Burlando, quien afirmó que "nadie puede decir que Juan Darthes no fue investigado a fondo" y que "el resultado de toda esa investigación es reconfortante para la familia de Juan". Además, el magistrado reconoció que "nadie puede cuestionar este fallo".

Darthés fue absuelto por falta de pruebas por la Justicia brasileña en la causa por abuso sexual iniciada por Thelma Fardin, hecho que según la artista, habría ocurrido durante una gira que realizaron por Nicaragua junto a todo el elenco de la novela Patito Feo.

La causa se presentó hace cuatro años y terminó en los tribunales de San Pablo, adonde se radicó el acusado, ya que es oriundo de ese país.

En declaraciones televisivas, Burlando manifestó que a su cliente "se lo condenó, se lo desterró. Fue sometido a una investigación no solamente de un país, como Nicaragua donde el estado de derecho no existe, sino también en la Argentina y en Brasil. Nadie puede decir hoy que Darthés no fue investigado realmente a fondo”.

Y siguió: “El resultado de toda esa investigación es, obviamente, muy reconfortante para la familia de Juan. Estaban corriendo noticias en las plataformas digitales respecto de que se había anulado el juicio y eso es mentira. Eso sí, es una fake news. Lo que no es una fake news es su absolución, después de un proceso muy largo donde se lo detractó y se lo maltrató por demás en un hecho muy sensible. Porque cuando se habla de situaciones de esta calidad y este tenor, son sensibles a toda la sociedad”.

"A mí me ha tocado ir a audiencias en la ciudad de Buenos Aires, donde había decenas de manifestantes en causas que había iniciado el mismo Juan, impidiéndole ejercer su derecho de defensa, sus derechos, pero son cuestiones sensibles, y eso lo entiendo, pero no entiendo que la Justicia se tome estos tiempos para definir situaciones tan delicadas", afirmó.

No obstante, la defensa del acusado, puntualizó que "Darthés fue investigado por tres Justicias, la de Nicaragua, Brasil y Argentina". "Lo investigaron a fondo, y algunas siquiera le permitieron defenderse", sentenció.

Además, el letrado reconoció que era admisible que todos emitan una opinión antes de que se defina la Justicia. “Pasa eventualmente en todos los casos. Pero bueno, la situación es esta, que es la absolución de Juan Darthés”, completó.