Así fue la reacción del público en la primera salida de Jey Mammón al teatro

Jey Mammón tuvo su primera aparición pública al teatro luego del escándalo de la denuncia de Lucas Venvenuto. Si bien el conductor todavía no vuelve a la televisión, se lo nota mucho más tranquilo y seguro al caminar por las calles de Buenos Aires.

De esta manera, el artista fue a ver al periodista de A24, Baby Etchecopar, que se presentó el viernes en el Ópera con su presentación, parte de la gira Debut sin despedida y sorpresivamente el público presente lo acompañó y lo recibió con mucho afecto. “Volvé que te extrañamos!", "¡Vamos te queremos!", "¡Aguante Jey!", le gritaban sus fans.

A través de sus declaraciones a la prensa volvió a desmentir lo sucedido categóricamente, como ya lo había hecho antes. "Esta es una acusación falsa. Un hecho que no ocurrió. "No violé, no abusé y no drogué a nadie", fueron las declaraciones del artista tras el revuelo.

Jey posó para las cámaras junto a Gustavo Sofovich quien lo acompañó en su salida.





Jey Mammón confesó haberse sentido “muerto en vida”



Hace unos días, Jey Mammon brindó una entrevista a Infobae, en la cual habló nuevamente de la denuncia de Lucas Benvenuto.

“Cada vez que me levanto digo… es como una incertidumbre total. Es total. No estoy enojado. Pero si fueran conscientes de lo que está pasando, de lo que están haciendo, de lo que hicieron, entenderían de lo que estoy hablando. Estoy en una que no se la deseo a nadie, eh. Te juro que no se la deseo a nadie. Yo no quiero, mirá, no quiero competir con dolores ni con angustias de nadie. Pero no sé si hay algo igual a esto. Te juro. Es como estar muerto en vida, ¿sabés?”, confesó.