Aseguran que una ex GH pasó una noche de pasión con L-Gante

L-Gante no pierde el tiempo y cada semana se lo ve de fiesta en la noche porteña con muchas mujeres. Al parece el joven cantante disfruta de su fama, su dinero y su soltería para encantar mujeres. Esta vez, no fue por una desconocida, sino que salió con Romina Uhrig ex GH 2022.

La exdiputada y el cantante no solo salieron juntos, sino que se sacaron una sugestiva foto y fuentes aseguran que ambos pasaron una noche de lujuria. Lo extraño es que el joven había compartido la imagen desde sus redes sociales, y al borrarla luego de un rato despertó una ola de rumores sobre un incipiente romance entre ellos.

En el programa Socios del espectáculo (El Trece) indicaron que ambos pasaron "una noche juntos" y dieron algunos detalles: "Esa foto que están viendo es de una salida. Fueron a bailar juntos a Kapital, que es un boliche en la zona de San Telmo", contó Adrián Pallares.

"Lo que nos cuentan en que habrían pasado la noche juntos y que habrían dejado el boliche cerca de las 7 de la mañana", agregó el conductor televisivo. Asimismo, contaron que habrían ido a la casa de "él" y periodista agregó: "Estuvieron juntos en un boliche a plena mirada de todo el mundo", dejando entrever que no les importaba nada.

Por último, Lussich cerró el tema deslizando lo que muchos suponen: "Después pernoctaron, aparentemente".