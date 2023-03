Arde la interna de GH: Maxi lo vaciló a Del Moro

Gran Hermano 2022 sigue desprendiendo polémica y uno de los jugadores de esta edición, ahora sacó a la luz su descontento con el conductor del espacio: Santiago del Moro.

Se trata de Maximiliano Giudici, quien se llevó un auto cero kilómetro y que dejó ver que a pesar de haberse ganado el cariño de la audiencia y en mucha menor medida, de los otros integrantes de la casa, no quedó conforme con el accionar del conductor del espacio.

El cordobés supo ganarse el corazón de gran parte de la audiencia por su relación con Juliana Díaz, la santafesina que fue expulsada tras el repechaje.

Maxi Giudici contra Del Moro

En las últimas horas, Maxi Giudici publicó un controvertido mensaje en Twitter en el que menciona al conductor del programa de televisión. En el tuit, el oriundo de Córdoba escribió: "Ni siquiera una foto te sacaste con nosotros!!! Sos crack pero te faltó humildad para ser un grande".

Inmediatamente, los seguidores del programa quisieron saber si estaba hablando del conductor del programa. De hecho, un usuario escribió "Santi Del Moro" y el cordobés no dudó en darle like al comentario en cuestión.

Giudici dejó en evidencia que, aunque reconoce que Santiago Del Moro es un buen conductor de Gran Hermano, se sintió desilusionado por no haber podido tomarse una foto con él.

La fobia de Del Moro

Desde hace algunos años, Santiago del Moro es reconocido como uno de los mejores presentadores de Argentina, especialmente por su papel en Gran Hermano. Sin embargo, en una gala de los premios Martín Fierro, el conductor hizo una revelación íntima que sorprendió a muchos.

En una conversación con CARAS, Santiago explicó que tenía fobia a las fotos y por esa razón prefería no ser fotografiado en el set de la revista. "Gracias, gracias de corazón por la invitación, pero no me gusta sacarme fotos. Soy fóbico a las fotos. Me veo mal, me veo deforme. No me gustan las fotos en absoluto. No sé, es un tema que he tenido durante años", confesó en aquel momento Santiago del Moro.