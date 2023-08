Después de la reciente y exitosa temporada de Gran Hermano, varios exconcursantes están experimentando cómo su fama y aspiraciones de lograr reconocimiento mediático comienzan a desvanecerse. Una de las personas afortunadas que logró trazar un camino después de su paso por el reality fue Coti Romero (21). A pesar de haberse separado recientemente de Alexis ‘El Conejo’, Coti firmó contrato para participar en el programa Bailando 2023.

Recientemente, la joven correntina, decidió hablar sobre las consecuencias que el programa dejó en su vida y compartió con angustia su experiencia.

A través de Intrusos, Coti respondió a las preguntas de Flor de la V y su equipo sobre su traumática separación de "El Conejo" y reveló: "Para mí fue lo más complicado (la separación). A veces amago con mandarle mensajes, pero los borro. Estoy enamorada de él, pero siento que tengo muchísimos problemas todavía (...) Yo no quiero eso para él, porque sé que le voy a hacer mal así y yo no quiero que él esté mal. Quiero poder sanar y si algún día se da poder estar con él o con cualquier otra persona sin hacerle daño".

"Ustedes me ven así, pero cuando yo tengo ataques de pánico es horrible, es difícil y no quiero que una persona esté a mi lado conmigo así y sufra todo eso. Él tampoco está bien. Si ninguno está bien no es tan fácil", agregó, a pesar de que los panelistas, buscar incentivarla para reflotar el vínculo.

Coti fulminó a Gran Hermano

Uno de los temas que se deslizó en la entrevista, fue el complejo psicológico que abordan todos aquellos que pasaron por el reality y que de repente se encontraron con un golpe de fama, pero además cuantiosas sumas de dinero. Fue entonces cuando la panelista, Karina Iavícoli y logró que la correntina deslizase: "Ese reality no es muy fácil y más si uno no está bien del todo desde antes". "¿Quién más está así?", disparó la periodista. "No lo quiero contar", dijo Coti para dar a conocer que no son los únicos con secuelas luego de la finalización de Gran Hermano.

"Es importante saber que no son los únicos dos que están atravesando este momento tan complicado, para despejar fantasías", remarcó Iavícoli sobre los dichos de Coti. Por su parte, ella comentó: "Hay veces que veo a personas que están pasando una situación recontra complicada de vida o muerte y pienso '¿cómo puede ser que yo esté mal?'". Aunque Flor de la V y Pablo Layus reforzaron el hecho de que Coti podrá salir de su situación, la joven no se mostró con el mismo grado de optimismo y tan solo alcanzó a exclamar: "Quiero volver a ser yo y recuperar mi brillo".