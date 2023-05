Roger Waters, a sus 79 años, anunció su gira de despedida la cual llamó 'This Is Not A Drill'. La nota alta es que el músico inglés adelantó que regresará a Argentina y realizará el show en el estadio Monumental de River Plate el 21 de noviembre próximo.

Si bien el anuncio es una gran noticia para los fanáticos de Pink Floyd, el anuncio de Roger Waters agitó las redes y su regreso al país despertó la pregunta del millón: ¿cuándo salen a la venta las entradas?

Roger Waters en Argentina: ¿cuándo salen a la venta las entradas y cuánto costarán?​

​La venta de entradas para el recital de Roger Waters se realizará a través del portal All Access. El proceso constará -primero- de una etapa de preventa para los clientes de Santander American Express, a partir del lunes 8 de mayo a las 10 am.

La preventa de entradas para el show de Roger Waters durará 48 horas o hasta agotar stock. Una vez se acabe este proceso, comenzará la venta de boletos generales. Por los momentos no hay precio para la compra de tickets.

Roger Waters en Argentina: ¿cuándo y dónde será el recital?

Como mencionamos anteriormente, el show de Roger Waters será en el estadio Monumental de River Plate el próximo 21 de noviembre.

Roger Waters en Argentina: ¿cómo es el show 'This is Not a Drill'?

Los recitales de la gira 'This Is Not a Drill' fueron calificados como “uno de los ejemplos de rock de estadio más atrapantes, imaginativos y bien ejecutados que se verá jamás”, según publicó el diario londinense The Times.

Se plantea como un show altamente conceptual de principio a fin, donde las canciones de los discos emblemáticos de Pink Floyd (The Wall, Dark Side of the Moon, Animals y Wish You Were Here) confluyen con temas más recientes de su carrera solista, incluyendo su single más reciente, The Bar, lanzado el año pasado.

La lista de temas incluye 20 canciones de Pink Floyd como Another Brick In The Wall part 2, Wish You Were Here, Shine On You Crazy Diamond, Us & Them y Comfortably Numb.

Las visitas de Rogers Waters al estadio de River

Roger Waters tenía que pasar por estas latitudes para despedirse de sus fanáticos argentinos –de los más fieles que tiene en el mundo– con quienes desarrolló un vínculo estrecho a lo largo de su carrera. El lugar no podía ser otro que el Monumental, donde dio nueve recitales inolvidables en 2012 en el marco de su gira mundial The Wall Live, lo que representó un récord absoluto de cantidad de shows en River en una sola visita para la historia del espectáculo en Argentina, que mantuvo durante diez años hasta que lo desbancó Coldplay con sus diez funciones en 2022.

Sumado a los dos shows que dio también en ese estadio con su gira Dark Side of the Moon en el 2007. Si se trata de quién hizo más shows en River en su trayectoria, con este recital Roger Waters queda en primer lugar junto a los Rolling Stones, quienes hicieron un total de 12 shows en River.