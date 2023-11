Ralph Macchio y Jackie Chan protagonizarán nueva película de 'Karate Kid'

Luego de muchos rumores y especulaciones, por fin hay buenas noticias para los fanáticos y se confirmó la producción de una nueva entrega de Karate Kid, y aunque todavía no se conocieron muchos detalles, la noticia que Ralph Macchio (62) y Jackie Chan (69) se unirán para esta historia fue muy bieen recibida para los amantes de la franquicia. La idea es una que llevaba ya varios años siendo debatida por los seguidores en redes sociales, y es que hay muchas posibilidades, especialmente tras el gran éxito de Cobra Kai en Netflix.

El legado de 'Karate Kid' y las artes marciales en Hollywood

Hollywood siempre ha tenido una debilidad por las cintas sobre artes marciales, y es que hubo un tiempo en el que cambiaron por completo las expectativas en el género de acción más acostumbrado a las balaceras y las persecuciones en auto. Además de percibirse como exóticas y únicas, las artes marciales permitían que los personajes principales usaran su cuerpo de una manera muy especial, con la figura de Bruce Lee creando olas difíciles de olvidar entre los productores, los creadores y el público en general.

La diferencia con El Karate Kid fue la premisa de que las artes marciales no debían usarse simplemente para pelear, y requerían de una madurez importante para promover la paz en vez de la violencia. Este mensaje nació del guionista Robert Mark Kamen , quien trabajó el libreto de la película inspirado en su propia experiencia como víctima de bullying y estudiante de artes marciales que aprendió a dominar la técnica, pero también la paz mental necesaria para evitar hacer daño a otros.

La película fue muy bien recibida por la crítica y la audiencia de ese tiempo, y muchos destacaron el trabajo de Ralph Macchio y, especialmente, el de Pat Morita como el señor Miyagi, quien se volvió un verdadero ícono de la época. Con tan buena recepción en la taquilla global, las secuelas no tardaron en llegar, aunque El Karate Kid, Parte 3 y El Karate Kid 4: la nueva aventura fueron consideradas un desastre que probaba que la franquicia debía tomar un merecido descanso.

En 2010 se estrenó The Karate Kid, un remake protagonizado por Jaden Smith y Jackie Chan que poco tenía que ver con karate (las lecciones que recibe el personaje principal son de kung fu) y que no convenció mucho a la crítica y mucho menos a los fans de la franquicia original. A pesar de eso, la presencia de Chan fue suficiente para que muchos pidieran una nueva entrega que pudiera unir ambos mundos, y luego de años de espera, hoy por fin se confirma una nueva película que dará espacio a todos.

Ralph Macchio y Jackie Chan protagonizarán nueva película de 'Karate Kid'

En un video oficial publicado en Youtube, Macchio y Chan anuncian la producción de una nueva entrega de Karate Kid, y aunque esto ya es emocionante para los fans, lo más interesante del mensaje es que la productora lanzará un casting global para encontrar al nuevo protagonista de la franquicia, cuya premisa seguramente se mantendrá muy cercana a la de las películas originales. Según Variety, la cinta contará con un guion de Rob Lieber , responsable de Las Travesuras de Peter Rabbit y será dirigida por Jonathan Entwistle, más conocido por The End of the F***ing World y Esta Mierda me Supera.

Si todo sale bien, la nueva película de Karate Kid se estrenará el 13 de diciembre de 2024, así que tendrán un año para trabajar la producción. El anuncio no parece una gran sorpresa, pues desde que se anunció la última temporada de Cobra Kai, muchos esperaban que Macchio mantuviera viva la franquicia de alguna forma. De momento no se sabe si la serie de Netflix tendrá alguna relevancia con la cinta o si será ignorada para seguir únicamente la línea de las películas.