Por una escena de violación, Trump quiere demandar a los realizadores de su biopic

En medio de la campaña presidencial en Estados Unidos, el equipo de comunicación de Donald Trump indicó que demandará a los productores del supuesto biopic del expresidente, presentada el pasado lunes en el Festival Internacional de Cine de Cannes, Francia.

El filme The Apprentice narra la forma en que el Donald Trump (77) hizo su fortuna como promotor inmobiliario en Nueva York. Fue muy elogiada por las personas que disfrutaron de su exhibición en Cannes, pero hay una escena que disgustó al candidato presidencial y se trata por una escena de violación a su exesposa Ivana Trump, quien falleció hace dos años.

Maria Bakalova como Ivana y Sebastian Stan como Trump en The Apprentice.

Para el director de comunicaciones de Trump, Steven Cheung, la historia es “basura” y remarcó que "es pura ficción, que hace un escándalo de mentiras que hace mucho tiempo que fueron desmentidas”.

"Vamos a presentar una demanda para señalar las mentiras de estos pretendidos cineastas. Esto es una interferencia de las élites de Hollywood en las elecciones porque saben que el presidente Trump volverá a la Casa Blanca y derrotará a su candidato (el demócrata Joe Biden) porque nada de lo que han hecho ha funcionado", expresó Cheung.

La producción del biopic fue dirigida por Ali Abbasi (43) y buscó representan a un joven Trump con sed de poder, sumamente inescrupuloso. El actor Sebastian Stan (41) personifica al expresidente de EEUU, quien interpreta al magnate en pleno ascenso de su negocio inmobiliario neoyorquino.

La opinión de la producción

Con la presencia del equipo de producción, el director Abbasi dio una conferencia de prensa y minimizaron las acciones de los abogados de Trump. "Todo el mundo habla de que Trump ha demandado a mucha gente, aunque no comentan su tasa de éxito”, apuntó.

Al mismo tiempo, se ofreció a reunirse con el exmandatario para proyectarle la película personalmente. “No creo necesariamente que esta sea una película que no le guste. Tampoco creo que le guste. Sí que se sorprendería. Me ofrecería a ir, a conocerlo donde quiera y a hablar sobre el contexto de la película”, cerró.

¿Cómo se conoció el episodio de la violación?

El testimonio lo dio a conocer su exesposa en 1991, cuando Trump comenzó su famoso "divorcio del siglo”, que fue escandaloso y farandulero para época. En ese momento, Ivana Trump se presentó ante los tribunales y declaró que "su marido la había violado en una funesta noche de 1989".

Trump y sus abogados negaron el hecho. Aunque Ivana confirmó que hubo un incidente sexual violento, pero luego se negó a calificarlo como violación. A pesar de que no dio mayores detalles en su declaración, pasó el tiempo y años más tarde el periodista Harry Hurt III, en su libro Lost Tycoon: The Many Lives by Donald J. Trump, relató pormenores de la agresión.

Para cuando salió el libro, los representantes legales del magnate obligaron a la editorial a incluir en los ejemplares una “declaración de Ivana” en la que matiza la agresión. “Como mujer, me sentí violada, ya que el amor y ternura con los que normalmente me trataba estuvieron ausentes. Lo califiqué como ‘violación’, pero no quiero que mis palabras sean interpretadas en un sentido literal o criminal”, indicó la mujer.

¿Quién fue Ivana Trump?

Ivana Trump nació en Checoslovaquia, fue una empresaria y esquiadora. Su vida estuvo marcada por su matrimonio con Donald Trump, con quien se casó en 1977 y se divorció en 1992. Juntos tuvieron tres hijos: Donald Jr., Ivanka y Eric Trump.

El 14 de julio de 2022, en Nueva York, la mujer falleció y dejó un legado como una empresaria tenaz y una figura prominente en la sociedad neoyorquina.