Pollitos en fuga 2: la nueva entrega llega a Netflix y presentan el primer adelanto

A casi 25 años desde el debut de la primera parte, Chicken Run: Dawn of the Nugget (Pollitos en Fuga 2) nos invita a una nueva aventura animada junto a Netflix.

Aardman Animations trae de regreso una de sus producciones más exitosas para celebrar la próxima navidad, ya que el film tiene pactado llegar a la pantalla de la plataforma de streaming de la N roja el 15 de diciembre.

Dawn of the Nugget lleva en desarrollo desde 2018, y varias veces se pensó que el proyecto no avanzaría a pesar de la popularidad alcanzada con la primera película, y los films del estudio en general, que han dejado su marca en la historia de la animación stop-motion.

La historia se centra nuevamente en Ginger, quien, después de haber escapado desafiando a la muerte de la granja de Tweedy, finalmente encontró su sueño: una isla pacífica y santuario para todo el rebaño, lejos de los peligros del mundo humano.

Cuando ella y Rocky tienen una niña llamada Molly, el final feliz de Ginger parece completo, pero de vuelta en el continente, toda la especie de las gallinas se enfrenta a una nueva y terrible amenaza, mucho más peligrosa de lo que imaginaban.

Pollitos en Fuga 2 es protagonizada por Thandiwe Newton (Ginger), Zachary Levi (Rocky), Bella Ramsey (Molly) and Imelda Staunton (Bunty), along with Lynn Ferguson (Mac), David Bradley (Fowler), Jane Horrocks (Babs), Romesh Ranganathan (Nick), Daniel Mays (Fetcher), Josie Sedgwick-Davies (Frizzle), Serafinowicz (Reginald Smith), Nick Mohammed (Dr Fry) y Richardson (Mrs Tweedy).