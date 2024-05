Oriana Sabatini le pidió algo insólito a Fulop para su casamiento: "No quiere que..."

Cada falta menos para el casamiento entre Paulo Dybala (30) y Oriana Sabatini (28), y la pareja juega a contra reloj para poder cerrar con todos sus compromisos antes del gran día. La madre de la novia, Catherine Fulop (59), anticipó nuevos detalles de la boda y reveló el pedido insólito que le demandó su hija para la fiesta.

La actriz, conductora y modelo venezolana, estuvo en Cortá por Lozano de Telefe y contó que Oriana le pidió "nada de papelones" en su gran día junto al futbolista, campeón del mundo en Qatar 2022. “Mi hija me pidió que no haga show, que no me suba a la tarima, ni baile en los parlantes, sino se van a asustar”, declaró con un tono humorístico.

A días del casamiento de su hija, la venezolana habló de su estado emocional y de la nostalgia que le da ver cumplir unos de sus sueños. “Da mucha nostalgia, sobre todo por pensar que es emocionante, con Ova nos ponemos a llorar, se nos llenan los ojos de lágrimas, porque la familia se va a agrandar, pero ella (Oriana) va a formar su familia”, apuntó.

Además, agregó: “O sea, nosotros somos su familia, pero ella va a formar la propia. Es una cosa de nostalgia, de algo que no va a volver a ser”.

No habrá celulares en la boda

En la entrevista, Fulop destacó la fiesta no se permitirá el uso del celular y remarcó que" en su tarjeta, lo dicen. No se preocupen porque todos los momentos van a ser capturados". "A veces me pongo hasta nerviosa y digo ‘ay, qué lindo eso, voy a capturarlo’, pero ellos van a tener un fotógrafo encargado", aseguró.

"Ellos van a compartir sus fotos, es para que no se los pierdan y estén diciendo ‘ay, vamos a tomarnos esta foto’”, sumó.

La gran boda entre la cantante y el fútbolista será el próximo sábado 20 de julio en El Dok Karas. El lugar está ubicado en Exaltación de la Cruz, cerca de Pilar, en la zona norte de Buenos Aires.