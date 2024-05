Netflix confirma la tercera película de 'Knives Out': título y fecha de estreno

En el 2019 llegó a la pantalla grande Knives Out (Entre navajas y secretos), un film dirigido por Rian Johnson que contó con un gran elenco liderado por Daniel Craig (56). Esta cinta gira en torno a un detective, Benoit Blanc, que investiga la muerte del patriarca de una familia excéntrica y conflictiva.

Tras su enorme éxito, en el 2022 llegó la secuela Glass Onion: A Knives Out Mystery, también protagonizada por Craig. Allí, Blanc viaja al Mediterráneo para resolver un nuevo misterio, esta vez en el seno de un grupo de amigos que se reúne en una isla privada en Grecia.

Ahora, el director confirmó que se viene la tercera entrega. Titulada Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, tendrá a Craig nuevamente en el rol del detective para desentrañar otro misterio de asesinato en un entorno aún no revelado.

“Me encanta todo lo relacionado con los whodunnits, pero una de las cosas que más me gusta es lo maleable que es el género”, publicó Johnson en X (Twitter) anunciando el nuevo título de la película. “Hay todo un espectro tonal, desde Carr hasta Christie, y explorar ese rango es una de las cosas más emocionantes de hacer películas de Benoit Blanc”.

“Al principio, los cuchillos salieron. Entonces, he aquí, el cristal se hizo añicos. Pero mi caso más peligroso hasta ahora está a punto de ser revelado” dice Craig en el avance del film, que aún no tiene sinopsis ni elenco confirmado. Lo que sí se sabe es que llegará a Netflix en el 2025.