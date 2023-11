Napoleón, la nueva película de Ridley Scott con Joaquin Phoenix llega a las salas

A sus 85 años, el famoso director Ridley Scott (Alien, Blade Runner, Gladiador) regresa a la pantalla grande con Napoleón, una de las películas más esperadas del año que este jueves 23 de noviembre se estrena a nivel global. Protagonizado por Joaquin Phoenix y Vanessa Kirby, el film presenta toda la historia del legendario y ambicioso militar francés, que conquistó media Europa y se autoproclamó Emperador.

Scott ha hecho muchas películas de época y en ese sentido comentó al diario El País de España: “El peligro al hacerlas es que no te des cuenta de que no pueden ser una lección de historia. Son películas. Los personajes deben dialogar normalmente. En Napoleón nos fue muy bien. Usé cuatro cámaras para rodar los diálogos y los actores se sintieron con mucha capacidad de improvisar y con mucha libertad. Les avisé que estuvieran listos para cualquier cosa”, afirmó.

La película parece no terminar de decantarse por una visión de Napoleón. ¿Es un matón o es generoso con el enemigo? ¿Es un maltratador (le suelta un guantazo a Josefina en el acto del divorcio) o es un romántico? ¿Es un patán grosero o un fino intelectual y gran lector? “Napoleón es corso (nativo de la isla Córcega) y los corsos son muy duros”, respondió Scott. “Tiene un carácter agresivo y carece de elegancia. Pero vuelvo a insistir en que era muy intuitivo, ese es su principal rasgo”, resaltó.

Uno de los aspectos más celebrados de la película son sus épicas y sangrientas batallas. Seleccionar las que aparecerían en el film no fue una tarea sencilla. “Fue difícil. Napoleón luchó en 66 batallas”, indicó el director, “y tan solo perdió unas pocas”. De este reducido grupo, el cineasta tuvo claro cuáles quería incluir. “La más grande, que perdió desastrosamente, fue la batalla al ir a Moscú. No debió hacer eso. Así que esa yo tenía que grabarla porque fue un completo error de juicio”, reconoció. Un instante que, en la película, supone un punto de inflexión para el protagonista. “Luego, también tenía que hacer Waterloo”, añadió.

Napoleón ya tuvo su avant premiere en Francia, donde los críticos galos fueron muy duros con la biopic de Scott. Entre otros aspectos, los críticos cuestionaron la cantidad de imprecisiones históricas que había en el film. ¿Por qué no se buscan una vida?”, les contestó enojado el director. Y además disparó: “Los franceses no se gustan ni ellos mismos”. El cineasta prosiguió: “Se han escrito 10.400 libros sobre Napoleón, se calcula que sale uno por semana desde que él murió. Mi pregunta a los críticos que dicen que es históricamente imprecisa es la siguiente: ¿Ustedes estuvieron allí? No. Entonces, ¿cómo saben lo que pasó? Se tienen que callar la puta boca. Por ejemplo, la gente se queja de que Napoleón dispara un cañonazo a la Esfinge egipcia y no sé si lo hizo, pero es una gran forma de mostrar que ha conquistado Egipto”, explicó.

La película se extiende por dos horas y 40 minutos, pero en realidad estaba destinada a durar el doble. En anteriores ocasiones, Scott ha asegurado que estaba trabajando en un montaje alternativo. Sin embargo, ahora afirma que lo que se verá en los cines es su versión de “Napoleón”. “Este es mi director’s cut. He estado haciendo director’s cuts durante 20 años, así que todo lo que se estrena está muy medido. Sé que hay un momento en el que la película se hace demasiado larga y el público tiene que tolerarlo. Así que establecés límites para la reacción que querés conseguir. Las películas cuestan mucho dinero, así que querés tener éxito para el estudio. Soy muy consciente de eso”, sentenció.

De que se trata Napoleón, la película en la que Joaquin Phoenix encarna al emperador francés

Tras la Revolución Francesa, en 1789, la historia de ese pueblo efervescente cambió. Junto a ese bullicio, mezclado con bronca, pobreza y ansias de libertad, surgieron algunos líderes dispuestos a todo para ascender al poder. Desde el barro de las guerras contra sus enemigos, como los ingleses, por ejemplo, un militar que nadie tenía en sus planes tuvo un crecimiento exponencial a partir de su extrema inteligencia para la estrategia bélica.

La película de Ridley Scott se centra en los tres momentos más importantes de su vida, que duró 51 años: el encumbramiento como uno de los generales más importantes del ejército francés tras la revolución, su ascenso a ser un emperador totalmente diferente a lo conocido hasta ese momento y su caída e intento de recuperar el poder con el consecuente exilio y posterior muerte.