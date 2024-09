Los estrenos de la semana en Netflix, Max y Amazaon Prime

La segunda semana de septiembre llega a puro estreno en las plataformas de streaming. A continuación hacemos un repaso de todas las series, películas y documentales que se podrán ver en exclusiva en los distintos servicios.

Si de largometrajes se trata, los próximos días serán una avalancha de novedades para los cinéfilos. Netflix suma a su catálogo Los feos (Uglies), una película de ciencia ficción basada en la novela distópica de Scott Westerfeld, y que tiene de protagonistas a Joey King, Keith Powers y Chase Stokes. En tanto Prime Video estrena Inmaculada, la película de terror protagonizada por Sydney Sweeney junto a Álvaro Morte, y Cómplices del engaño (Hitman), la comedia de acción protagonizada por Glen Powell y Adria Arjona, y dirigida por Richard Linklater.

Tras su paso por los cines en el mes de junio, Max estrena la última entrega de la franquicia Bad Boys, Bad Boys: Hasta la muerte, que cuenta con las actuaciones de Will Smith y Martin Lawrence. Asimismo, la plataforma emitirá en vivo y en directo la ceremonia de premiación de los Premios Emmy, los galardones que celebran los mejor de la pantalla chica estadounidense.

Por el lado de la series, esta semana llega la Parte 2 de la cuarta temporada de Emily in Paris, así como el estreno de la temporada 2 de Tulsa King, la serie original de Paramount+ protagonizada por Sylvester Stallone.

Estrenos es Netflix

Jack Whitehall: Fatherhood with My Father - 10 de septiembre

Jack Whitehall y su padre se embarcan en un viaje por el mundo para buscar las respuestas a las grandes preguntas que surgen con la paternidad.

The Circle: EE.UU. (Temporada 7) - 11 de septiembre

Un nuevo grupo de participantes debe lidiar con engaños, estrategias despiadadas y giros inesperados en la temporada más competitiva hasta el momento.

Boxeador - 11 de septiembre

Junto con su esposa, una joven promesa del boxeo huye de la Polonia comunista para cumplir su sueño: convertirse en el mejor luchador de la historia.

Technoboys - 11 de septiembre

Son increíbles e icónicos. Regresaron..., pero no saben adónde. Una boyband que busca reinventarse debe recorrer un mundo que no logra entender.

Downton Abbey: Una nueva era - 11 de septiembre

El brillo y el glamour abundan cuando los Crawley y sus empleados filman una película muda en Downton y viven nuevas aventuras en el sur de Francia.

La isla del salmón y la discordia - 12 de septiembre

La implacable dueña de una empresa de piscicultura planea la adquisición hostil de su compañía rival para convertirse en la mayor productora de salmón del mundo.

Ángel Di María: Romper la pared - 12 de septiembre

Una serie documental de tres partes que hace un relato íntimo e inédito sobre la vida y carrera del icónico jugador de la Selección Argentina de Fútbol. Desde sus humildes inicios hasta consagrarse como Campeón de América y del Mundo, esta producción recorre los sacrificios, las frustraciones, los logros y los triunfos de uno de los jugadores más importantes de su generación, mostrando al hombre detrás del deportista.

Emily en París (Temporada 4 - Parte 2) - 12 de septiembre

Tiene todo lo que quiere, ¿pero es lo que necesita? Desde esquiar en los Alpes de Provenza hasta disfrutar de unas vacaciones en Roma, Emily está lista para su próxima aventura.

Medianoche en el Pera Palace (Temporada 2) - 12 de septiembre

Esra regresa a los peligrosos eventos del pasado, solo que termina en la década de 1940 y comienza una búsqueda desesperada de su madre biológica.

Entre las llamas: la hija perdida - 12 de septiembre

En este documental de dos partes, una madre tenaz desenreda el misterio que envuelve la desaparición en 1989 de la hija que dio en adopción.

Los feos - 13 de septiembre

En una distopía futurista que impone cánones de belleza y cirugías cosméticas, una adolescente emprende un viaje peligroso para salvar a una amiga.

Agente cinturón negro - 13 de septiembre

Un talentoso experto en artes marciales siempre dispuesto a ayudar forma equipo con un oficial de libertad condicional para luchar contra el crimen.

Babylon - 15 de septiembre

Ambientada en Los Ángeles durante los años 20, cuenta una historia de ambición y excesos desmesurados que recorre la ascensión y caída de múltiples personajes durante una época de desenfrenada decadencia y depravación en los albores de Hollywood.

Gifted - 15 de septiembre

Tras el fallecimiento de su hermana, Frank Adler (Chris Evans) se hizo cargo de su sobrina Mary (Mckenna Grace), y ambos viven juntos en un pueblo costero de Florida. La niña tiene ya 7 años, y demuestra tener un asombroso talento para las matemáticas. La situación se complica cuando Frank deberá luchar por la custodia de la niña, pues la abuela cree que debe irse a vivir con ella a Massachusetts y aprovechar su don con los números.

Prime Video

Manes (Temporada 2) - 11 de septiembre

Desde el inconquistable hasta el friendzoneado, en esta historia conocerás 6 versiones diferentes del mundo masculino y lo que para cada uno significa ser hombre.

Cómplices del engaño - 12 de septiembre

Gary Johnson es el asesino profesional más buscado de Nueva Orleans. Para sus clientes, es el sicario ideal. Pero si le pagas para que elimine a un cónyuge infiel o a un jefe maltratador, será mejor que tengas cuidado: trabaja para la policía. Cuando rompe el protocolo para ayudar a una mujer desesperada que intenta huir de un novio maltratador, se convierte en uno de sus falsos personajes, se enamora de la mujer y coquetea con convertirse él mismo en un criminal.

El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder (Temporada 2 - Episodio 5) - 12 de septiembre

En un periodo de relativa calma, los personajes se enfrentan al resurgimiento del mal en la Tierra Media. Desde las profundidades más oscuras de las Montañas Nubladas hasta los majestuosos bosques de Lindon, el impresionante reino insular de Númenor y los confines más lejanos del mapa, estos reinos y personajes esculpirán legados que perdurarán en el tiempo. Serie de TV basada en los libros de J.R.R. Tolkien, ambientada en la Tierra Media, y que explora nuevas líneas argumentales en una época muy anterior a 'La comunidad del anillo'.

Inmaculada - 13 de septiembre

Cecilia, recién llegada de Estados Unidos, ingresa como novicia en un convento de la remota campiña italiana. Allí es recibida por el Padre Tedeschi, quien la introduce en las rutinas religiosas. Un día descubre que está embarazada y lo que parecía un milagro, por conservar aún su virginidad, resulta ocultar un siniestro secreto que hará que busque salir de aquel lugar desesperadamente.

Flotar - 13 de septiembre

Una chica de ciudad rechazada por sus padres toma la decisión impulsiva de pasar el verano en un pequeño pueblo costero con su tía separada. Casi se ahoga y es rescatada por el socorrista de al lado, quien se ofrece a enseñarle a nadar.

Selena & Yolanda: The Secrets Between Them - 13 de septiembre

Yolanda Saldívar concede desde la cárcel su primera entrevista en inglés en décadas sobre su relación con Selena Quintanilla-Pérez. Saldívar y miembros de la familia Quintanilla-Pérez hablan de su relación.

Max

My Brilliant Friend (Temporada 4) - 9 de septiembre

La veterana escritora Elena Greco descubre que Lila Cerullo, su amiga de toda la vida, ha desaparecido sin dejar rastro. Su ausencia evoca en Elena el recuerdo de su tempestuosa amistad, un vínculo inquebrantable forjado en el barrio natal de ambas, en el Nápoles en los años 50.

Bad Boys: Hasta la muerte - 13 de septiembre

Los policías más famosos del mundo regresan con su icónica mezcla de acción al límite y comedia escandalosa, pero esta vez con un giro inesperado: ¡Los mejores de Miami se dan a la fuga! Cuarta entrega de la saga 'Dos policías rebeldes'.

El caso Sancho - 13 de septiembre

Serie documental de 3 episodios que profundiza en la investigación del homicidio del médico colombiano Edwin Arrieta en Tailandia en agosto de 2023, cometido por Daniel Sancho, hijo del actor español Rodolfo Sancho. La Justicia tailandesa le ha condenado a cadena perpetua por los cargos de asesinato premeditado, ocultación del cadáver y robo de documentación ajena. Continuación de "El caso Sancho: Episodio cero", se irá estrenando progresivamente a medida que la resolución del caso se vaya esclareciendo, con fecha final en agosto de 2024.

The Bay (Temporada 5) - 13 de septiembre

La sargento detective Lisa Armstrong investiga a una persona desaparecida en la bahía de Morecambe.

76° Emmy Awards (en vivo) - 15 de septiembre

Desde Los Ángeles, California se celebrará la 76.a edición de los Premios Primetime Emmy, en una ceremonia conducida por los actores y padre e hijo, Eugene y Dan Levy.

Disney+

Only Murders in the Building (Temporada 4 - Episodio 3) - 10 de septiembre

El trío aficionado de podcasting se enfrenta a los impactantes sucesos ocurridos al final de la tercera temporada en torno a la doble y amiga de Charles (Steve Martin), Sazz Pataki (Jane Lynch). Su investigación los lleva hasta Los Ángeles, donde un estudio de Hollywood está preparando una película sobre el podcast Only Murders. Mientras Charles, Oliver (Martin Short) y Mabel (Selena Gómez) corren de vuelta a Nueva York, se embarcan en un viaje aún más épico: atravesar el patio de su edificio para adentrarse en las retorcidas vidas de los residentes de la Torre Oeste del Arconia.

Los Chávez - 11 de septiembre

Los Chávez muestra el día a día de la vida de Julio César Chávez en Tijuana y el desafío por buscar mantener unida a su familia dispersa entre Culiacán, Ciudad de México y Los Ángeles. A través de la perspectiva de "El campeón", se revelan las complejidades de las relaciones familiares, marcadas por la distancia emocional y los resentimientos acumulados por una vida de adicciones.

LEGO Star Wars: la reconstrucción de la galaxia - 13 de septiembre

Toda la galaxia de Star Wars se mezcla cuando un simple pastor de nerfs, Sig Greebling (Gaten Matarazzo), desentierra un poderoso artefacto de un templo Jedi oculto. Es así como se ve inmerso en una aventura en una nueva, maravillosamente salvaje y retorcida versión de la galaxia donde los buenos son malos, los malos son buenos y el destino de todos depende de que Sig se convierta en el héroe capaz de volver a unir todas las piezas.

Paramount+

Tulsa King (Temporada 2) - 15 de septiembre

Tras 25 en prisión, el mafioso Dwight El General Manfredi es exiliado por su jefe a la zona rural de Oklahoma para ampliar sus operaciones. Cuando sospecha que los suyos trabajan en su contra, poco a poco va formando su banda.