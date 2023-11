Lollapalooza Argentina 2024: se develó el espectacular el line up

La espera ha llegado a su fin, y los fanáticos de la música pueden comenzar a palpitar lo que promete ser una edición inolvidable de Lollapalooza. Este reconocido festival ha anunciado su novena edición en el país, y la alineación de artistas es verdaderamente impresionante. Blink-182, Arcade Fire, Limp Bizkit, Feid, SZA y Sam Smith liderarán el cartel, asegurando tres días de música excepcional que tendrán lugar del 15 al 17 de marzo del 2024 en el hipódromo de San Isidro. Además, aquellos que aún no hayan adquirido sus boletos pueden aprovechar la recién habilitada preventa 5.

La nueva edición de Lollapalooza Argentina, producida por DF Entertainment, traerá el tan esperado debut de la icónica banda pop, Blink-182. Este trío californiano llegará con su formación original en una fecha que había sido reprogramada debido a una lesión del baterista. Su regreso a los escenarios argentinos es sin duda uno de los puntos destacados de este festival.

Lollapalooza es conocido por su diversidad de estilos y tendencias, y esta edición no es la excepción. Una de las características distintivas de este fenómeno, creado por Perry Farrell, es su capacidad para reunir a artistas consagrados y emergentes. En esta ocasión, podemos esperar un ecléctico grupo de músicos que abarcan múltiples géneros, desde el pop de Miranda! y Bandalos Chinos hasta el rap latinoamericano de Feid y el indie rock de Arcade Fire.

El festival también presentará el regreso al nu metal con Limp Bizkit, la potencia del indie rock con Arcade Fire, el punk rock noventoso de The Offspring y el rock alternativo de Thirty Seconds to Mars. Cada día del festival promete una experiencia musical única, ya que estos artistas de renombre mundial y sus distintivos estilos cautivarán a la audiencia.

Los talentosos artistas argentinos también ocupan un lugar destacado en el cartel. FMK, representando el sonido urbano, y Winona Riders, una sensación indie, ofrecerán actuaciones que seguramente serán memorables. También habrá espacio para el electro rock de Peces Raros. Por si fuera poco, se suman dos nombres reconocidos por el gran público: Cristian Castro (48), la leyenda pop mexicana que recientemente se presentó en el país con su banda de rock La Esfinge, y Juliana Gattas (45), la mitad de Miranda!, que también se presentará como solista.

La variedad y calidad de los artistas confirmados garantizan que la novena edición de Lollapalooza Argentina será un evento musical de primer nivel. Los fanáticos pueden esperar tres días de actuaciones en vivo, rodeados de una comunidad apasionada de amantes de la música. El festival ofrece una experiencia única en la que la diversidad de géneros y estilos se unen para celebrar la música en su máxima expresión. Asegúrate de adquirir tus boletos y prepararte para un fin de semana inolvidable en el que la música será la protagonista.

Entradas para el Lollapalooza Argentina 2024

El festival convertirá Buenos Aires en la meca musical de la región durante el 15, 16 y 17 de marzo de 2024 en el Hipódromo de San Isidro, y ahora que se dio a conocer la grilla, abre la venta de los últimos abonos para ser parte de la fiesta musical más imperdible del país. Los tickets ya están en venta únicamente a través de All Access: los tres días salen 120.000 pesos.

El line up completo de Lollapalooza 2024

Blink-182, Feid, SZA, Sam Smith, Arcade Fire, Limp Bizkit, YSY A, Hozier, The Offspring, Thirty Seconds to Mars, Phoenix, Miranda!, Jungle, Diplo, Above & Beyond Meduza, Cristian Castro, Dom Dolla, The Blaze, Grupo Frontera, Rina Sawayama, Dove Cameron, Bandalos Chinos, ZHU, Timmy Trumpet, Omar Apollo, King Gizzard & the Lizard Wizard, MK, JADEN, Mariano Mellino, Peces Raros, Kenia OS, Robleis, Latin Mafia, Loud Luxury, Pierce The Veil, Bhavi, The Driver Era, Saiko, FLETCHER, FMK, BM, León Larregui, Jere Klein, Nothing but Thieves, Dayglow, Dombresky, El Zar, Overmono, Mesita, Ximena Sariñana, GALE, Alejo Isakk, Koino Yokan, Juliana Gattas, Winona Riders, Blair, Mechayrxmeo, Santi Muk, Franzizca, Akriila, NSQK, _Evlay (hybrid, set), Luca Bocci, Chico Blanco, JAZE, Anita B Queen, Nenagenix, Santi Celli, Pacifica, Fermin, ill Quentin, Abril Olivera, Paula Prieto, Lia Kali, Oney1, Joven Breakfast, Un Verano, El Culto Casero, Canals, Mujer Cebra, Mar Marzo, Mat Alba, Fin del Mundo, Babeblade, Juana Rozas, Trucha, Daniela Milagros, Joelle, Fiah Miau